Alternativa dos Veciños de Cangas, que cuenta con una sola representante en el pleno de la corporación, Victoria Portas, insiste en llevar a pleno la reprobación del concejal de Urbanismo, el nacionalista Antón Iglesias. Todo porque considera que se contradice en sus declaraciones públicas y que a su entender lo que dice no se ajusta a la realidad. Afirma que Victoria Portas que Antón Iglesias declara que tiene AV no asistió a una reunión de portavoces en la que se habló de los cambios propuestos por la sociedad mercantil Amgecabe para la modificación puntual de A Rúa y conseguir así gratis los terrenos necesarios para el Centro Integral de Salud (CIS). La edil dice que eso no es cierto. También asegura que se les dio traslado de los cambios, que en su momentos si se hicieron públicos en la prensa y que conocía perfectamente el Partido Popular gracias a la citada reunión. AV vuelve a utilizar la palabra advertencia contra el gobierno y dice que el gobierno usurpa su posicionamiento para mentir sobre el posicionamiento de su formación. Por eso decidió AV pedir formalmente la reprobación, que no tiene ninguna consecuencia.