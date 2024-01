La UTE Gestión reparará el miércoles el hundimiento de la carretera de Aldán

El colector de saneamiento volvió a romper en un punto de la carretera principal de Aldán, cerca del cruce de Herbello, y provocó el hundimiento del pavimento. El Concello de Cangas anunció ayer que las obras de reparación del colector y del pavimento comenzarán el miércoles, que ya se instalaron señales de advertencia.

La alcaldesa accidenta, la concejala socialista Iria Malvido, manifestó ayer respecto a este asunto que no es la primera vez que se hunde la carretera en este tramo y que, según la concesionaria del Ciclo del Agua, la UTE Gestión Cangas, esta sucesión de roturas se debe al mal estado del colector, que está prácticamente obsoleto. Iria Malvido manifestó que espera que la oposición municipal se dé cuenta de la situación y apruebe en el pleno de la corporación que la obra se incluya en el plan de inversiones de la UTE Gestión Cangas, que ya estaba incluida con Xosé Manuel Pazos. “Espero que se den cuenta de que no se trata de una reparación, que lo que se necesita es una renovación, debido a los muchos años que tiene el colector de saneamiento que pasa por debajo de la carretera autonómica”. Desde la UTE se señala que el hundimiento no es consecuencia de una falta de mantenimiento, sino del estado de la red de saneamiento y que cuánto más se limpie más se deteriora ahora mismo. Iria Malvido considera lógico que esta obra se incluya en el Plan de Inversiones para que la realice la UTE Gestión Cangas dentro de su plan de inversiones, ya que es la forma de garantizar seguridad a los vecinos, tanto por el tema del saneamiento como por el hundimiento de la carretera, que puede provocar accidentes de circulación. De hecho, el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos ya había hablando con la UTE sobre esta obra en cuestión y se había acordado la conveniencia de incluirla dentro del Plan de Inversiones, pero después todo quedó paralizado con la llegada de la nueva alcaldesa.