Los bomberos denuncian la instalación de cámaras de videovigilancia en los parques

El punto y final a la huelga que los bomberos comarcales mantienen desde hace más de siete meses podría estar un poco más cerca. La reunión del miércoles entre los representantes sindicales de los trabajadores, la Xunta de Galicia y las cuatro diputaciones provinciales se saldó con significativos avances que podrían desembocar en un acuerdo “en las próximas semanas”. Desde la parte sindical se ha valorado positivamente la actitud mostrada por las administraciones y los pasos dados en ese último encuentro en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais, pero también se quiere mantener cierta prudencia. Lo cierto es que las esperanzas de cerrar el acuerdo han crecido de forma exponencial después de muchas semanas de inmovilismo.

Gobierno autonómico y diputaciones tienen encima de su mesa una propuesta por parte de los trabajadores que ahora deberán estudiar para dar su respuesta. Por el momento, no hay fijada ninguna fecha para el próximo encuentro entre las diferentes partes de este conflicto.

Mientras, los bomberos continúan con la acampada que iniciaron el pasado 15 de diciembre en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, en un acto en el que se han ido relevando durante las fiestas para poder pasar Nochebuena, Navidad y Nochevieja pero manteniendo la visibilización de sus reivindicaciones laborales.

Ayer mismo, el colectivo de bomberos comarcales denunció públicamente la instalación de sistemas de videovigilancia en los parques dependientes de los Consorcios Provinciales de Extinción de Incendios e Salvamento. Los trabajos comenzaron esta misma semana y los trabajadores afirman que no fueron informados de esta actuación de forma anticipada. “No sabemos si buscan brindar seguridad o supervisar los procesos de productividad”, afirma José Luis Pareja, miembro del comité de huelga, a la vez que añade que “se están montando equipos que no cumplen con los preceptos que establece la legislación, ya que las cámaras que se instalen no deben registrar audio, y todas ellas disponen de micrófonos y avanzados sistemas de procesado y compresión de los archivos de sonido”.

Recuerda el colectivo que la Agencia Española de Protección de Datos recoge que solo se podrán captar imágenes de los espacios indispensables para el control laboral, y que en ningún caso se instalarán en zonas de vestuarios, baños y espacios de descanso de los trabajadores. Según ha manifestado Honorino Raña, otro de los miembros del comité de huelga y trabajador en Ordes, en cuyo parque se han colocado varios dispositivos, “la primera cámara que colocaron estaba orientada a dos zonas de descanso, la zona de máquinas de vending y al sofá del área de descanso”.

Huelga desde el 15 de junio

En esta línea, el presidente del comité de huelga, Ángel Moldes, subraya que “si pretenden hacer un adecuado control laboral deberán comenzar por instalar las cámaras en nuestros vehículos y en los cascos de los bomberos”. Moldes apunta que de este modo “podrían observar la realidad de nuestro trabajo y ser más conscientes de las grandes carencias de personal que tenemos, pero seguro que supervisar ese trabajo no es algo que les interese”.

La huelga de los bomberos comarcales de Galicia comenzó el 15 de junio del año pasado, para reclamar mejoras en las condiciones laborales y el incremento de las plantillas. Desde hace meses los trabajadores se niegan a realizar horas extraordinarias de manera voluntaria. La situación ha provocado que parques como el de O Morrazo haya estado un total de 111 días cerrados en 2023.