Los Reyes ya se dejaron ver en Domaio

Como es tradición, los Reyes Magos de Oriente ya hicieron ayer su primera aparición en O Morrazo con una recepción en Domaio, organizada por el Anpa del colegio, en donde hubo fiesta con hinchables y los niños pudieron sentarse en el regazo de Melchor, Gaspar y Baltasar para trasladarles sus peticiones de regalos y entregarles también la llave gigante de Moaña.

Hoy son las grandes cabalgatas, en Cangas a las 18:00 horas saliendo los Reyes en carrozas desde el cruce de Alexandre Cribeiro; en Moaña igualmente a las 18:00 horas desde la Sociedad Deportiva Tirán montados en tres calesas tiradas por caballos hacia el pabellón de A Xunqueira, y no hacia la Praza do Concello, en donde finalmente será la recepción para refugiarse de la lluvia y en Bueu llegarán por la mañana a las 11:00 desde una embarcación tradicional al muelle para realizar un pequeño recorrido hasta el Centro Social do Mar en donde habrá una recepción. La cabalgata comenzará a las 17:30 y saldrá del entorno del astillero de Banda do Río hacia el Concello en donde habrá intervención desde el balcón y espectáculo de pirotecnia.

Como todos los años, desde Protección Civil de Cangas realizan recomendaciones para evitar problemas como acudir con tiempo suficiente para aparcar, buscar sitio sin aglomeraciones ya que el recorrido es largo, no subir al mobiliario público ni invadir el recorrido de las carrozas, así como estar atentos a los niños.

El Concello de Cangas dio a conocer ayer el fallo del certamen Nadal con vida, de decoración en las calles, en el que participaron los colegios CEIP Plurilingüe San Roque, CPR Plurilingüe Eduardo Pondal, CEIP Castrillón, CEIP Nazaret, CEIP A Rúa y CPR Casa de la Virgen y también el de belenes escolares con 9 propuestas llegadas desde el CPR Compañía de María, CPR Casa de la Virgen y CPR Sagrada Familia, que están instalados en la recepción del Concello.

Los premios de Nadal con vida fueron para el CPR Plurilingüe Casa de la Virgen con su decoración “Reciclar para crear adornos navideños”; el CEIP Castrillón con “Este Nadal segue unha estrela” y el CEIP A Rúa con “HERBÉ TULLET autorretratos de Nadal”.

En cuanto a los belenes resultaron premiados el trabajo “Belén en Pedra” del colegio Compañía de María; el “Belén Aromatizado” del centro escolar Sagrada Familia y el “Camino de Belén” de Casa de la Virgen.

Zonas para personas con movilidad reducida en Cangas

El Concello de Cangas y dentro del plan de seguridad de la cabalgata de hoy de Reyes Magos, ha previsto dos zonas para que las personas con movilidad reducida puedan seguir lde cerca la comitiva. Una de las zonas está en la parada del autobús del Paseo de Castelao, junto a la cafetería Cangaceiro , y la otra en la confluencia de las calle Montero Ríos y Fomento frente a la parada de taxis da estación marítima.