La Cofradía de Pescadores pide una reunión con los portavoces tras el conflicto en el pleno

La Cofradía de Pescadores San José de Cangas se dirigió a la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), que estos días está de vacaciones de Navidad, con el propósito de mantener un encuentro a la mayor brevedad con la junta de portavoces del Concello de Cangas. Se asegura desde la Cofradía que el objetivo de este encuentro sería debatir y encontrar soluciones efectivas para abordar la cuestión de los vertidos y garantizar la protección del medio ambiente marino en la costa de Cangas. La alcaldesa Araceli Gestido (BNG) responderá a la vuelta de vacaciones, es decir a partir del día 7 de enero a las petición de la convocatoria de la junta de portavoces que realiza un organismo en los que se integran algunos de las personas que irrumpieron en el pleno y tomaron la presidencia para desplegar una pancarta contra referente a los vertidos, saltándose cualquier tipo protocolo democrático en el lugar donde está representada la voluntad del pueblo.

No se sabe si Araceli Gestido impondrá algún tipo de condiciones para esta reunión. No es la alcaldesa una persona que le guste permanecer en conflicto, claro que tendrá que tener en cuenta la opinión de sus socios, algunos de ellos muy críticos con la actuación de esos miembros de la cofradía de pescadores, que insisten en señalar que no es la Cofradía de Pescadores la que actuó mal, sino varios de sus miembros. También causa sorpresa el hecho que durante años estuvieron callados y no habló la Cofradía de Pescadores nada de los vertidos, cuando se produjeron con todos los gobiernos y ahora la preocupación llegue al grado que llegó en el último pleno.

La intención del gobierno es que en esa reunión que pide la Cofradía de Pescadores también esté el colectivo Augas Limpas de la ría Aldán e O Hío, así como también la Cofradía de Pescadores de Aldán, los más perjudicados por los vertidos, en concreto al río Orxas, que tampoco fue capaz de solucionar el anterior gobierno porque siguen produciéndose.

Eso sí, habrá que saber si la alcaldesa exige disculpas por parte del patrón mayor al pleno de la corporación o no. Voluntad de tener el encuentro la hay en el gobierno local, pero algunos consideran que actitudes como las que hubo por parte de algunos miembros de la Cofradía de Pescadores en la última sesión ordinaria no pueden repetir y que la reunión no puede suponer un premio para el comportamiento antidemocrático que hubo.

Cangas quiere de la Xunta lo mismo que se lleva Lalín

El grupo municipal socialista también presentará una moción para reclamar a la Xunta e Galicia la ejecución de obras de saneamiento en Cangas similares a las ejecutadas en Lalín, con financiamiento de los Fondos Europeos FEDER para el Medio Ambiente. Las obras que financia la Xunta en Lalín fueron adjudicadas por 6,2 millones de euros y estará finalizaas en próixmas fechas. Suponen una completa renovación de los colectores para evitar que entren en carga con las pluviales en cuatro tramos principales, adeas de un colecto nuevo en una parroquia la construcción de un gran tanque de tormenta de 5.000 metros cúbicos. Además, la Xunta financia una intervención paisajística para la plantación de árboles autóctonos y la construcción del “Parque del Cocido” en las áreas donde se instalarán los nuevos colectores. y el tanque. “Cangas, con más de 26.000 habitantes y situada en la ría de Vigo, tiene el mismo derecho que Laín, como 20.000 habitantes, a recibr inversión del gobierno gallego para solucionar los problemas de saneamiento”. La moción lo que propone es que el pleno acuerde dirigirse a la Xunta de Galicia para reclamar estas inversiones y dirigirse a la Presidencia de la Xunta para reclamar el cumplimiento del real de la Estrategia de Saneamiento y Depuración de Rías. Se pretende dar traslado de esa moción al Valedor do Pobo.