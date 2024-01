Un buzón recoge cartas a los Reyes en la Casa do Mar para que regresen las urgencias

Vecinos de Moaña cumplieron ayer con la 110 semana consecutiva de concentraciones por la sanidad y lo hicieron ante la Casa do Mar, en esta ocasión abierta al ser jueves, no como los domingos que sigue cerrada sin PAC.Los vecinos depositaron cartas a los Reyes en un buzón para pedir el regreso de las urgencias y que se cubran las bajas y ausencias del personal médico y la alcaldesa leyó una de las cartas, de una vecina de Tirán que no podía estar presente y que se identificó como trabajadora de reprogramación de citas del Chuvi. En ella pidió a Melchor una unidad de salud mental para Moaña; a Gaspar que les conozcan los médicos ya que en su caso se los han cambiados en dos ocasiones y a Baltasar, pediatras y personal de enfemería. Pidió a los pajes que no dejen de reclamar por una sanidad pública de calidad.