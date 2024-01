Sorteo de la “Xincana” de Fecimo en Cangas.

Segundo sorteo de regalos para los niños dentro de la “Xincana” organizada por Fecimo y que ayer tocó celebrar en Cangas, en la Praza das Pontes. Se sorteron la tableta y la gran cesta navideña y hoy se hará lo mismo en Bueu, a las 17.00 horas en la Praza do Concello.

Que no se apodere el trumpismo de nosotros

El trumpismo parece que se impone en estos tiempos para nada buenos para la lírica. Se ven escenas nunca vistas, como la de sus fieles seguidores asaltando el Congreso de Estados Unidos. En Cangas también se impone esta moda, con la escenificación que algunos miembros de la Cofradía de Pescadores de Cangas hicieron en el último pleno. Allí tomaron la presidencia y sin ningún reparo y haciendo caso omiso a cualquier indicación de la alcaidesa desplegaron su pancarta. Y algunos hablaron del dinero que se les paga a los miembros del gobierno, de que querían subir sus salarios y la ex alcaldesa Victoria Portas afirma ba que lo habrían hecho si no fuera porque la oposición se lo impidió. Sin embargo, la oposición, en el anterior mandato, no pudo impedir que ella se pusiera el sueldo que tenía su antecesor en el cargo, Xosé Manuel Pazos, que estaba en concordancia con lo que dejaba de ganar como maestro de escuela en el colegio de San Roque. No se pudo averiguar lo que cobraba ella antes de entrar en la política de Cangas. También anunció que daría sus pagas extras a una institución de carácter social y todavía no sabemos cuáles fueron, si cumplió o no cumplió. Y no está en el gobierno por diferencias salariales.