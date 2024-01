La Diputación destina 1,2 millones de euros a Cangas, de los que 837.000 irán a inversiones

Ya se sabe el dinero que la Diputación de Pontevedra va a entregar al Concello de Cangas este año a través de las cuatro líneas de ayuda que saca. Son cerca de 1.200.000 euros que se reparten de la siguiente forma: para Inversiones, 837.473 euros; para Gastos Corrientes, 99.000; para Empleo, 229.000y para Redacción de Proyectos, 30.000 euros. El gobierno de la Diputación de Pontevedra dio a conocer ayer las cifras al un gobierno local que estaba desesperando ante el retraso, ya que el nuevo presupuesto que está confeccionando el Concello de Cangas depende de estas ayudas, aunque hay interventores que excluyen estas ayudas de los presupuestos municipales. Falta por saber, entre otras cosas, si se pueden mover cantidades de una a otra línea de ayuda. A partir de ahora, el Concello de Cangas dispondrá de tres meses para comunicar a la Diputación qué incluye en cada línea. La intención primera del gobierno local es destinar gran parte del dinero de la línea de Inversiones a asfaltado.

Está pendiente una visita del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, a Cangas, que había quedado suspendida después de anunciar él que iba acercarse a Cangas para suscribir el convenio entre Concello y Diputación que permite la humanización de la calle Eduardo Vincenti. El gobierno local, después de realizar las pertinentes consultas, se aseguró de que aunque no esté firmado el convenio, la Diputación de Pontevedra ya no puede retirar su parte para realizar la mencionada obra de peatonalización. Pero el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, sigue sin poner fecha a su visita oficial a Cangas. Al parecer cambió la estrategia. Ahora son los alcaldesa y alcaldesas las que son llamadas por el presidente a mantener una reunión de trabajo en la Diputación. Lo cierto es que ya se conoce que fueron muchos alcaldes y alcaldesas de Pontevedra a estos encuentros, incluso viajó hasta el palacio provincial la regidora local de Moaña, Leticia Santos; pero, de momento, el gabinete de Luis López, todavía no se dirigió a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) para fijar una fecha para esta entrevista. Se deja caer que depende del Concello, pero que se sepa en el Concello de Cangas no se lleva la agenda del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. Tampoco nunca ofreció explicaciones sobre la anulación de visita a Cangas.

En principio, la alcaldesa accidental, la socialista Iria Malvido ya manifestó que la intención del gobierno en este primer año destinar la mayor parte de ese dinero a asfaltados. El gobierno local sabe por las consultas que mantuvo con las asociaciones de vecinos de los lugares de las cuatro parroquias del municipio que urge asfaltar caminos en la zona rural. No hay que olvidar que otros gobiernos elaboraron también planes de caminos, pero éste es el de mayor envergadura que se prepara. Si esta obra se financia a través de la Diputación de Pontevedra no será necesario el apoyo de la oposición municipal en un pleno para conseguir la mayoría absoluta. No sería necesario consensuar con la oposición: PP y AV, las vías de comunicación que serían asfaltadas. Además, el gobierno local ya cuenta con las sugerencias y prioridades presentadas por los distintos colectivos de vecinos en las reuniones que se mantuvieron en los dos últimos meses del año. Así que es un dinero, en de la Diputación de Pontevedra, fuera del alcalde de la oposición, con el que ya no podrá negociar.

La línea de empleo dependerá de la estabilización

En cuanto a la línea 3, que es la de Empleo, el personal que se escogerá va a depender mucho también de la situación del plan de estabilidad laboral que está en marcha. En este primer año, el gobierno tal vez deje para mejora ocasión las grandes obras, que se llevan mucho dinero de un solo golpe. Porque su intención será centrarse en lo más urgente y lo más necesario. Es prioritario lavar la cara al municipio y hacerle una puesta a punto, después en los próximos años de gobierno ya llegarán los adornos. Además, hay el compromiso de cumplir con lo solicitado por las asociaciones vecinales. Las peticiones se encuentran todas recogidas en una carpeta en la que se guardan también los presupuestos municipales para 2024. La cifra de 1.200.000 euros del total de la ayuda que este año va a prestar la Diputación de Pontevedra al Concello de Cangas es muy similar a la que entregó el anterior gobierno de la Diputación a través del Plan Concellos.