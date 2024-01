La reforma de la Praza da Estrela, ubicada en la zona monumental, se eleva a 300.000 euros

Pendiente de una subvención, la reforma necesaria de la Praza da Estrela, en pleno centro monumental del casco vello de Cangas, espera su turno. La concejalía de Obras que dirige la ayer alcaldesa accidental, la socialista Iria Malvido, consiguió financiación para realizar el proyecto y ahora espera conseguir fondos y incluir la obra en el Plan Concellos del nuevo año, del que la Diputación de Pontevedra sigue sin dar demasiadas explicaciones. No es barato actuar en esta zona, con tantos requisitos de patrimonio, al estar situada detrás de la excolegiata de Cangas. El proyecto habla de una inversión que supera los 300.000 de euros.

El objetivo que se persigue es la reurbanización de la Plaza da Estrela hasta su encuentro con la calle San José, con una doble finalidad: regenerar la tectónica del plano del paso del tejido histórico deteriorado por el transcurrir del tiempo y adaptar ese soporte como parte imprescindible de la revilitación residencial, adoptando criterios de diseño urbano que ya urgieron la gestión de otros proceso de renovación asimilables dentro de entornos históricos.

La humanización y la reubicación de la Plaza da Estrela es el enlace con las calles inmediatas de su entorno: Colón y San José. El proyecto asegura que no se trata de inventar nada nuevo, simplemente seguir las directrices similares a las establecidas en estrategias como el Plan Ágora. El estado de conservación de la urbanización es deficiente, sobre todo en lo que respecta a la pavimentación, con la presencia de bacheados y parcheados en diferentes materiales, desde los históricos hasta zonas hormigonadas sin forma ni solución de encuentro o dominio acotado. rotura de piezas antiguas que pueden y deberían ser reaprovechadas o saneadas. “La calle necesita reconfigurar su espacio, recuperando el carácter perdido durante la segunda década del siglo XX, apostando por la supremacía del peón sobre el vehículo, destinado a tener condición secundaria en el entorno y solo muy puntualmente como acceso temporal a los domicilios y a la carga y descarga de los negocios y comercios existentes en horarios controlados. La fragilidad del suelo, especialmente el aparente mal estado del pavimento continuo y su pérdida de coherencia por sucesivas intervenciones deberán ser al contrario de lo que pueda parecer el arranque o punto fuerte del proyecto”. También señalan los autores del proyecto que, una vez reconocidos, los valores históricos, patrimoniales vividos del lugar a tratar, la obra debe ser entendida como una rehabilitación más que como un proceso de reurbanización. Se trata de un sistema abierto que no se debe cerrar. “La cuestión en este caso específico no es construir una infraestructura completamente nueva que niegue el estado actual, sino explorar procesos de regeneración para ver cómo transformar y mejorar las existentes y actuales condiciones de uso por parte de los vecinos y visitantes esporádicos, a través de la comprensión en él valor material e histórico del suelo en relación a los “bordes e beiras” de paso y el entorno entre los edificios del tejido edificio.”.

Por otra parte, el proyecto señala que la reconfiguración de la zona debe entenderse como una limpieza de elementos menores, que resultan muchas veces ineficaces y que entran en conflicto con el reconocimiento del espacio tradicional, como son los elementos secundarios aunque imprescindibles, pero de fuerte impacto del espacio reservado a los contenedores, que ahora están muy próximos a la excolegiata. También la dotación de elementos de parada y descanso para los vecinos que reestructuren el sentido estático del lugar permitido o descanso y el encuentro entre vecinos o foráneos para descubrirles los altos valores patrimoniales del entorno.