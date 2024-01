No hay ningún nuevo proyecto de Amgecabe para A Rúa que el ya mencionado en su día, cuando el concejal de Urbanismo, el nacionalista Antón Iglesias, convocó una junta de portavoces de Urbanismo y la única edil que tiene Alternativa dos Veciños (AV) en la corporación municipal de Cangas, Victoria Portas no acudió. Por lo que no se entiende muy bien que acuse a Antón Iglesias de esconder el nuevo plan de Amgecabe. Por cierto, que esta empresa había anunciado poco antes de la mencionada reunión, que no haría ningún proyecto mientras no tuviera todas las garantías de que se iba a aprobar en pleno.

La nueva reunión de Urbanismo está pendiente, sobre todo, del informe de secretaría sobre el Plan Xeral de Cangas. El informe de los asesores jurídicos del Concello de Cangas consideraba que había que sacar de nuevo a concurso la elaboración del plan. Fue entonces cuando el PP solicitó un informe de la secretaría del Concello de Cangas, que aún no está elaborado, entre otras razones porque los hechos coincidieron con unas vacaciones de la técnica municipal. Una vez esté preparado el informe, Antón Iglesias volverá a convocar a los portavoces de los partidos políticos, a la espera que en esta ocasión Victoria Portas sí acuda al encuentro. En el Plan Xeral hay una diferencia de primera magnitud entre los demás partidos y AV. Mientras BNG, PSOE, EU y PP quieren hacer desaparecer las áreas integrales de reparto, que es una forma que aparece en la Ley de Suelo, pero que limita la edificación en suelo rural, obligando a ponerse de acuerdo entre los vecinos para poder construir, lo que supone menos licencias directas. Los vecinos quieren construir con licencias directas, sin estar pendientes de lo que digan sus propios vecinos. Además, el rural del municipio de Cangas ya tiene bastante limitada la construcción como consecuencia de los planes que le afectan, como el POL o la Red Natura.