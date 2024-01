La edil socialista increpada por Gestido ocupa desde hoy la alcaldía de Cangas

Iria Malvido, la portavoz socialista con la que el popular José Luis Gestido se encaró en el último pleno celebrado en Cangas, será desde este martes alcaldesa accidental del municipio que ahora mismo se debate entre conflictos de empoderamiento y ataques y contraataques que superaron el ámbito de local y que obligaron a intervenir a líderes de las formaciones del PP y del PSOE.

Iria Malvido consigue la alcaldía por las pequeñas vacaciones que se coge la regidora titular, la nacionalista Araceli Gestido, que quiere disfrutar unos días de su familia. Era algo que estaba ya previsto, nada que signifique un cambio en los planes como consecuencia de la polémica generada en el último pleno, cuando Gestido se acercó a Iria Malvido en tono elevado para obligarla a que dejara de grabar un vídeo donde se reflejaba en abandono del PP de la sesión.

Así que la socialista Iria Malvido llega a la alcaldía en su cuota de máxima popularidad, con todas las miradas puestas en ella, las del gobierno, las de la oposición y las de un PSdeG PSOE que busca caras nuevas para sus listas electorales en las autonómicas del 18-F. La edil socialista ocupará el despacho de la alcaldía hasta el próximo día 6, incluido. No son jornadas de gran actividad política estos primeros días del año, pero ella quiere dejar su impronta. Anunció que tenía la intención de sacar adelante un contrato para acabar con los baches y realizar asfaltados urgentes. También quiere limpiar toda la Alameda Nueva, devolverle el brillo de otra época, después de haber sido torturada por fiestas, mercadillos y actividades varias.

Pero, sobre todo, Iria Malvido quiere demostrar su capacidad de gestión, sus méritos para estar algún día en el sillón que buscó en las pasadas elecciones municipales y donde obtuvo medalla de plata: tenienta de alcaldesa.

No será tampoco un relevo polémico, de esos de cajones y armarios cerrados con llave; al contrario, todo estará abierto. Araceli Gestido no esconde nada a sus compañeras en el tripartito, ni quiere que se pueda suponer. Hay buen ambiente en el gobierno local y descoser eso sería un suicidio político, un error que no se quiere cometer, y menos ahora.