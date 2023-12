La Mancomunidade inicia el despliegue del colector marrón y duplica sus puntos limpios de proximidad

La Mancomunidade do Morrazo afronta el final del año 2023 y el estreno de 2024 con un refuerzo en la recogida selectiva de los residuos urbanos. Hoy mismo presentará en Bueu la campaña para el despliegue del contenedor marrón, dirigido al depósito de restos exclusivamente orgánicos, y en las próximas semanas instalará seis nuevos puntos limpios de proximidad, lo que servirá para duplicar la red actual. Estos módulos de cercanía se implementaron en junio y según los últimos datos del ente supramunicipal sirvieron para recoger de manera separada más de 4,7 toneladas de residuos.

La implantación del contenedor marrón comenzará por Cangas y Bueu, con un plan piloto subvencionado por la Consellería de Medio Ambiente. Esta primera fase se focalizará en los centros urbanos de los dos municipios y se desplegarán un total de 42 colectores. La previsión inicial era de 50, pero después de dos licitaciones fallidas se optó por reducir el número para que el contrato resultase más atractivo para las empresas.

El uso de estos nuevos contenedores de momento no será abierto a todo el mundo. Cada uno de ellos incorpora un sistema de apertura electrónica, que solo se puede abrir mediante el uso de una tarjeta personal. La gerencia de la Mancomunidade do Morrazo explica los colectores se empezarán a instalar mañana jueves y las personas interesadas podrán solicitar a partir de enero un kit con caldero, bolsas compostables y tarjeta para depositar los restos orgánicos. Hoy a las 12.00 horas habrá un acto de presentación público en el Centro Social do Mar de Bueu, abierto a la ciudadanía en general.

Con la implementación de este quinto contenedor se pondrá en marcha una campaña informativa en medios de comunicación para explicar a la ciudadanía su uso y qué tipo de restos se pueden depositar. Este refuerzo informativo incluirá una nueva página web específica.

El colector marrón está presente en la comarca de O Morrazo desde el verano de 2022, pero solo para los locales de hostelería. En apenas un año pasó de los 18 establecimientos iniciales a más de 40, lo que permitió duplicar el volumen de biorresiduos recogidos y tratados. Ahora se trata de empezar a extenderlo al resto de la ciudadanía. En su interior solo se pueden verter restos de carácter orgánico, con lo que se pretende que estos residuos dejen de ir al contenedor verde o de fracción resto. La otra opción es usar los centros de compostaje comunitarios distribuidos por la comarca o los composteros individuales.

De seis a doce puntos limpios de proximidad

El otro frente abierto para mejorar la recogida selectiva es la ampliación de la red de puntos limpios de proximidad. Ahora mismo hay seis, una cifra que se duplicará gracias a una subvención de 27.000 euros de la Consellería de Medio Ambiente para facilitar este reciclaje selectivo, una aportación que cubre el 90% del presupuesto.

Esta iniciativa se puso en marcha justo antes del verano con dos zonas en cada municipio: la calle Méndez Núñez (justo delante del Concello) y el centro de Aldán en Cangas; los paseos marítimos de Domaio y del centro urbano en Moaña; y en el aparcamiento de la Casa do Pobo de Beluso y al lado del Concello, en Bueu. Cada uno de estos puntos limpios cuenta con diversos módulos para depositar los residuos de manera separada: cedés y deuvedés; radiografías; cápsulas de café; lamparas de bajo consumo; pilas y baterías; cartuchos de tinta y tóner de impresoras; pinturas, disolventes y esprays; pequeños y medianos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Raee); y utensilios metálicos de cocina, como sartenes, ollas o cacerolas.

La ubicación de los nuevos puntos de recogida se decidirá en los próximos días entre la gerencia de la Mancomunidade do Morrazo y cada uno de los concellos. El objetivo es fomentar la separación de estos residuos especiales de pequeño y medio formato y ofrecer más facilidades a la ciudadanía, que no tiene que desplazarse obligatoriamente al punto limpio de A Portela.

Los restos que se depositan en estos módulos se trasladan a continuación a las instalaciones de A Portela y, según los datos aportados desde la Mancomunidade, hasta la fecha se retiraron 4.750 kilos. Solo en el mes de octubre el volumen se acercó a los 900 kilos.

La implantación de estos puntos de proximidad contribuye a incrementar la recogida selectiva, reduce los vertidos incontrolados en los entornos naturales y minimiza los costes de transporte y de gestión de los residuos mal separados, que habitualmente acaban en el colector verde o de fracción resto.

La subvención concedida por la Consellería de Medio Ambiente cuenta con fondos europeos a través del plan Next Generation. Esta mejora de la recogida selectiva se complementa con la ampliacion del horario del punto limpio de A Portela, que desde el mes de junio triplica sus horas de apertura y llega a las 35 semanales.