Cela volve a afinar para cantar o seu Bando de Nadal

A pandemia do coronavirus marcou un antes e un despois nas nosas vidas e costumes. A volta á antiga e añorada normalidade vai avanzando paseniñamente e un exemplo é o da parroquia de Cela, en Bueu, que nestas datas recuperou o seu tradicional bando ou cantar de Nadal. Un costume que quedou interrompido polos efectos da pandemia e que non se celebraba desde o ano 2019.

Unha vez máis foi a Asociación Cultural Retrouso quen se encargou de asumir as labores de organización e coordinación para reunir a xente e afrontar os ensaios. O certo é que este ano había moitas ganas de recuperar esta fermosa tradición porque bateuse un récord de participación. “Xuntamos a máis de 25 membros no bando, notábase que tras o parón de tres anos pola pandemia había moitas ganas de recuperar o cantar”, explicaba onte o presidente de Retrouso, Rubén Bastón.

Este bando é un costume que se remonta ao século XVIII e despois dunha época de decaemento e desaparición Retrouso conseguiu recuperalo hai máis de 20 anos e consolidalo. A tradición consiste en xuntarse na tarde Noiteboa para saír a cantar polos camiños da parroquia e parar nalgunhas das súas vivendas e lugares máis concorridos.

Así, o domingo pola tarde os integrantes do bando percorreron varios lugares e acabaron cantando nos bares e furanchos de Cela: A Choza, Furancho Iglesario e Furancho A de Cangalla.

Misa de Nadal

O cantar non remata aquí, senón que continúa no día de Nadal. Onte pola mañá a primeira parada foi na misa, na fermosa igrexa románica de Santa María de Cela, e logo o camiño continuou por varias vivendas ata rematar noutro lugar emblemático: o bar Casa María, na aldea de Ermelo que desde Bueu reivindican como cerne ou orixe da comarca do Morrazo.

O chamativo desta tradición do nadal xa trascendeu ás fronteiras do Morrazo e hai nove anos o programa “Luar”, da Televisión de Galicia, invitou a Retrouso a un dos seus programas para mostrar este costume da parroquia de Cela.