El adelanto electoral ‘entierra’ los desfiles de carnaval

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció ayer un adelanto electoral para el próximo 18 de febrero. La sorpresa no fue tanto un adelanto que ya se intuía como la fecha tan temprana elegida, que cogerá a muchos con el pie cambiado. Quienes ya deberán modificar su calendario festivo son las comparsas de la comarca. Y es que las elecciones autonómicas coincidirán al menos con los desfiles finales del entroido en Bueu y en Moaña, dos citas que siempre reúnen a miles de personas.

En Moaña la decisión ya es firme: no se podrá celebrar el Enterro da Sardiña el domingo 18 de febrero, que es cuando corresponde. La secretaria del Concello advirtió al gobierno local de que es incompatible realizar el recorrido del entierro por el centro ya que interrumpiría, entre otras cosas, los accesos a los colegios electorales. Por ello el gobierno local adelanta la tercera reunión con las comparsas, que se tendría que celebrar el 10 de enero y ahora será antes de final de año. El objetivo es tratar las diferentes alternativas. Serán las propias agrupaciones de carnaval las que valoren las posibilidades y decidan una mejor fecha para la que siempre es una de las mayores fiestas del municipio.

En Bueu el mismo domingo 18 sería el Enterro do Paxaro do Mal Agoiro. En este caso el gobierno local ya tenía prevista una reunión para hoy con las comparsas. La concejala de Cultura, Carmen García, avanza que hoy por la mañana el gobierno local consultará con el departamento de Secretaría qué hacer y cuáles son las alternativas. Por la tarde se trasladarán las indicaciones de los técnicos a la reunión con las comparsas y colectivos para adoptar una decisión. “Nuestro desfile recorre la Avenida Montero Ríos y pasa por delante del Centro Social do Mar, que es un edificio en el que hay un colegio electoral”, reconocían ayer desde la Concellería de Cultura con respecto a los posibles problemas de acceso a los locales de votación.

El mejor escenario lo tiene Cangas. El Enterro do Momo no se vería afectado ya que se celebrae siempre el Miércoles de Ceniza, que en 2024 sería el 14 de febrero. En este municipio el problema podría estar en el Enterro do Mexillón de Aldán, una cita que siempre arrastra a miles de personas y que tendría que recorrer la parroquia el sábado 17 de febrero. Se trata de la jornada de reflexión y en principio no debería haber impedimento para que el Carnavaldán pueda celebrar su cita más conocida sin mayores problemas. Ese mismo día en Moaña los niños y las Anpas de todos colegios deberían salir a desfilar en el colorido Enterro da Xoubiña.