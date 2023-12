Cangas derrocha música en Navidad

Cangas es cantera de músicos, como lo demuestran los 350 alumnos de la Escola Municipal de Música y del Conservatorio profesional que ayer se dieron cita en el Auditorio para ofrecer su Concerto de Nadal. Desde las 18.30 horas abrieron el festival los estudiantes de Música e Movemento, más pequeños. Los que tienen entre 4 y 5 años protagonizaron un cuento navideño y los de 6 años pusieron en escena el la coreografía ‘Dance Monkey’. Los pequeños de 7 años apostaron por el tema ‘A peor xogada’, de José Luis Carballido Ponte y el grupo de maderas ofreció un mix de villancicos tradicionales.

Desde las 20.00 horas se adueñaron del escenario los alumnos más mayores que integran las distintas agrupaciones. La orquesta sorprendió con su interpretación de ‘Sinfonietta (Allegro)’ de Mozart y con ‘Impromptu’, de Sibelius. El mítico grupo pop español Mecano tuvo su hueco con la versión de ‘Un año más’ a cargo del grupo de percusión, mientras que el coro de adultos exhibió su voz con ‘Festejo de Navidad’, de Herbert Bittrich.

El grupo de música de cámara apostó por la canción tradicional irlandesa ‘Carrickfergus’ mientras que los alumnos de guitarra tocaron los temas ‘Tango to Évora’ de Lorena Mckenitt y ‘Marchinha de Carnaval’ de Celso Machado.

Los amantes de la música todavía tenían velada por delante porque después subió al escenario el conjunto integrado por alumnos que interpretaron ‘Tu falta de querer’, de Mon Laferte. La Big Band, por su parte, actuó con ‘Caravan’, de D. Ellington entre otros y con otras canciones tan conocidas como ‘Fly me to de moon’ de B. Howard y ‘Let it snow’, de S. Cahn y J. Styne.

El coro profesional y el coro infantil y juvenil completaron el programa. Los primeros interpretaron la canción de John Rutter ‘Fort the beauty of the earth’ y los más jóvenes el clásico navideño de Mariah Carey ‘All I want for Christmas is you’.