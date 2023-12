El Concello de Cangas celebra hoy la última sesión plenaria del año, una sesión en la que se incluyen varias mociones y la aprobación definitiva de la cuenta general. En el orden del día finalmente no se incluyen el pliego para la contratación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ni el reglamento para el Consello de Medio Ambiente, pese a que eran dos asuntos que se esgrimían para celebrar ahora el pleno y no aplazarlo al mes de enero.

El listado de asuntos que formarán parte de este último pleno del año 2023 incluyen varias mociones del PP: una sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en septiembre acerca de la red de saneamiento – se pedía a Augas de Galicia un estudio sobre el estado real de la red, una relación con las obras realizadas por la concesionaria municipal con cargo al plan de inversiones, la incoación de expedientes a la empresa por los vertidos fecales y elevar estos hechos a la Fiscalía como posibles delitos ambientales–, otra para instar al Gobierno central la reducción del IVA en los productos pesqueros y una tercera sobre el estado de la carretera provincial entre A Rúa y A Boubeta. Por su parte, Alternativa dos Veciños presenta una moción sobre la estrategia de movilidad alternativa en la comarca. Finalmente, el BNG lleva a esta sesión la propuesta de la Cofradía de Cangas para el reconocimiento de las actividades pesqueras y marisqueras, que está previsto que se trate como una iniciativa conjunta de todos los grupos municipales.