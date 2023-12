La Navidad en el taller

El ingenio de los vecinos de O Morrazo para adornar sus casas y negocios no tiene límite. Este taller de Moaña echó mano de lo que tenía más cerca y convirtió los neumáticos en unos árboles de Navidad que no dejan indiferente a nadie.

El 'tetris' que supone aparcar en Cangas

La falta de aparcamiento es uno de los grandes problemas que sufre el centro urbano de Cangas desde hace años. Todos piensan en qué ocurrirá el día que se cierre la explanada de Altamira que asume cada día a cientos de vehículos. Pero incluso en ese espacio la cosa se pone complicada. No hay ningún tipo de ordenación de las plazas, al ser simplemente un solar de tierra. Esto hace que a veces, los que no tienen una gran experiencia en jugar al clásico Tetris, aparquen en donde no deben e impidan la salida al resto de conductores. Nos consta que incluso se colmó la paciencia de algunos de los que se vieron atrapados en los últimos días.

Papá Noel ya está cerca de la comarca, así que a portarse bien

Los pequeños de O Morrazo deben portarse mejor que nunca estos días. Papá Noel llega este domingo y nos cuentan que ya anda cerca de la comarca preparándose para dejar los regalos de este año. En esta ocasión, además, podrá disfrutar de una noche de trabajo sin lluvia, así que estará de buen humor. No es cuestión de enfadarlo con un mal comportamiento y perder así la oportunidad de tener un buen regalo.