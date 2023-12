Un pescador cae al mar de noche al volcar su embarcación y desde una batea logra alertar con destellos para que le rescaten

Un marinero de séptima lista de Cangas salvó ayer la vida gracias a su destreza y la ayuda de la linterna de su móvil. La lancha para la pesca de recreo “Vitas”, de unos 4,5 metros de eslora y con base en Cangas, en la que navegaba, a las 8.00 de la mañana colisionó contra una batea en la zona de A Borneira hacia Subrido, frente al litoral de Cangas, y volcó quedando con la quilla hacia el cielo.

El hombre, de 56 años y vecino de Nerga, que iba solo, tuvo tiempo para echarse al mar, subió por las cuerdas de la batea y se puso a salvo encima de la estructura mejillonera. Su móvil no funcionaba, pero sí la linterna, con la que empezó a hacer señales de socorro. Era de noche y hacía mucho frío.

Por suerte, la embarcación del sector de la navaja “Begoña” salía a faenar y sus tres tripulantes vieron las luces de la linterna. Alejandro Curra, patrón del “Begoña” asegura que si el naufragado no llega a hacer las señales con la linterna no le hubieran visto, ya que sólo con los gritos no se habrían percatado de su presencia debido a que el ruido de los motores no dejaba oír. Mojado y con frío por las bajas temperaturas a esa hora de la mañana, estaba a expensas de sufrir una hipotermia.

La tripulación del “Begoña” rescató al hombre, que estaba bien, aunque nervioso y con mucho frío y le trasladaron al muelle de Cangas. Se dio aviso a Salvamento Marítimo en cuya base recibió la primera asistencia que fue una ducha de agua caliente para sacarse el frío. El hombre llevaba trajes de agua y también ropa térmica que le ayudó a protegerse algo del frío en los primeros momentos.

Hasta el muelle de Cangas también se acercó su familia y se vivieron momentos de emoción, conscientes de que estuvo en peligro su vida y que había vuelto a nacer. A.F.L.B. demostró serenidad para salir del mar y ponerse a salvo encima de la batea utilizando además la linterna de su móvil para alertar a la gente en el mar.

En la base de Salvamento Marítimo se comprobó que el hombre estaba bien, sin golpes, y no fue preciso su traslado a un centro médico. El Centro de Salvamento le dio la opción de que él mismo, con sus medios, acudiera a recuperar la embarcación, como así hizo, supuestamente, con ayuda de un amigo y de un bateeiro. La planeadora fue remolcada hasta el varadero para ser reparada.

En estas fechas de Navidad, tanto la gente de la náutica deportiva como los profesionalesde las cofradías suelen arriesgar más en el mar en busca de capturas.