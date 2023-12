Un marinero de séptima lista de Cangas salvó hoy la vida gracias a su destreza y la ayuda de la linterna de su móvil.

La lancha en la que navegaba a las 08.00 de la mañana colisionó y volcó junto a una batea en la zona de A Borneira hacia Subrido, frente al litoral de Cangas, cerca del muelle. El hombre, de entre 50 y 60 años, subió por las cuerdas de la batea y se puso a salvo. Su móvil no funcionaba, pero sí la linterna, con la que empezó a hacer señales. Era de noche y hacía mucho frío.

Por suerte la embarcación de la navaja "Begoña" salía a faenar y sus tres tripulantes vieron las luces de la linterna. Alejandro Curra, patrón del "Begoña" asegura que si el naufragado no llega a hacer las señales, sólo con los gritos no se hubieran percatado de su presencia ya que el ruido de los motores no dejaba oír.

La tripulación del "Begoña" rescató al hombre, que estaba bien, aunque nervioso y con mucho frío ylos trasladaron al muelle de Cangas. Se dio aviso a Salvamento y el marinero fue evacuado para recibir asistencia médica. Posteriormente con ayuda de un amigo y de un bateeiro procedieron a remolcar la lancha hasta el varadero de Cangas para ser reparada.