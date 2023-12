El tercer trimestre del año se cerró con 40 mujeres víctimas de violencia de género en O Morrazo

La estadística acostumbra a desmentir opiniones que se lanzan con total torpeza a la opinión pública para crear crispación y animadversión respecto a determinados sectores y colectivos de la sociedad. Desmentir es lo que hacen los datos del tercer trimestre sobre violencia de género. Así, por ejemplo, desmiente que la población extranjera esté más involucrada en casos de violencia de genero. En el citado trimestre, fueron denunciados en O Morrazo siete hombres españoles, frente a dos extranjeros. Y si comparamos este trimestre con los anteriores, tenemos que el número de hombres denunciados fueron 10 en el primer trimestre y otros tantos en el segundo. En el tercer trimestre del año se registraron 40 mujeres víctimas de violencia de género, casi el doble que en los dos trimestres anteriores. Hubo 31 mujeres españolas víctimas de viogem, frente a las 9 mujeres extranjeras. La estadística señala que ninguna de las denuncias fueron presentadas directamente por la víctima en el juzgado y medió atestado policial en 32 casos, y hubo 8 por intervención directa de la policía.

A lo largo de este tercer trimestre fueron incoadas 9 órdenes de protección a instancia de la víctima, de las que 6 fueron adoptadas y 3 denegadas. En el segundo trimestre fueron incoadas 10 y en el primero, 8. En cuanto a medidas judiciales de protección y seguridad, se tramitaron 6 órdenes de alejamiento en el tercer trimestre y 6 con prohibición de comunicación. En el segundo trimestre fueron 8 órdenes de alejamiento y otras tantas de prohibición de comunicación; mientras que en el 1º trimestre, órdenes de alejamiento tramitadas fueron 6 y las mismas ordenes de prohibición de comunicación. En este tercer trimestre no hubo órdenes de retirada de arma, pero sí las hubo en el segundo y primer trimestre, una en cada caso.

En relación al total de órdenes de protección y medidas solicitadas, en el tercer trimestre fueron 9 mujeres españolas mayores de edad las víctimas; no hubo ninguna de menor de edad, ni tampoco extranjeras de mayor de edad o menor de edad. Fueron denunciados 7 hombres españoles y 2 extranjeros. En el segundo trimestre hubo 10 víctimas, todas ellas españolas mayores de edad; fueron denunciados 10 hombres españoles y ninguno extranjero. Mientras que en el primer trimestre, el número de víctimas fue de 8: 6 mujeres españolas mayores de edad y 2 mujeres extranjeras mayores de edad. En este trimestre se denunciaron a 10 hombres españoles y a un extranjero.

En el tercer trimestre se enjuiciaron en O Morrazo a 10 personas, tres más que en el trimestre anterior y 7 más que en el primero. Es en el único caso en el que la estadística aumenta. Todos los condenados son españoles En la misma figura absuelto un español.

En cuanto a la relación que tenían las víctimas con los denunciados. En este primer trimestre, hasta en 3 casos era de excónyuge; en uno mantenían una relación afectiva y en cinco una ex relación afectiva. Hubo 9 órdenes de protección.

En el segundo trimestre, en dos casos la relación de la víctima con el denunciado era de excónyuges, en otros dos, una relación afectiva, en 6, una exrelación afectiva. Se entregaron 10 órdenes de protección.

Por su parte, en el primer trimestre, la relación entre víctima y denunciado era de excónyuges en 2 casos, 4 mantenían una relación afectiva y dos una exrelación afectiva. En este periodo se produjeron 8 órdenes de protección.

En los juzgados de Cangas hubo 24 sobreseimientos

A lo largo del tercer trimestre se produjo en O Morrazo un sobreseimiento por no haber indicios racionales de haberse cometido un delito y también hubo 24 sobreseimientos provisionales por no resultar justificada la perpetración del delito. Aumentaron respecto a los trimestres anteriores. En el segundo se produjo uno por no haber indicios racionales de haberse cometido delitos y 15 sobreseimientos provisionales, por no resultar justificada la perpertración del delito. En en primer trimestre, fueron dos los sobreseimientos y 16 los sobreseimientos provisionales; en dos casos por no haber autor conocido y determinado. En el juzgado de Cangas en el tercer trimestre hubo 43 asuntos penales por delitos de violencia contra la mujer. Fueron resueltos 55 y y 25 casos estaban pendientes, según reflejan los datos estadísticos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en la comunidad autónoma gallega y, en O Morrazo, en particular.