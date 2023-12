Temor en O Hío ante la ola de robos de joyas de oro en casas con sus dueños dentro

“Pechade ben as portas con chave”. Este es el mensaje que se pasa de boca en boca por la parroquia de O Hío. La semana pasada entraron en tres viviendas y en las tres había gente en casa. Fue en Liméns, en pleno puente de la Constitución. Comentan los vecinos que los autores aprovechan en mínimo descuido para entrar en las viviendas, de donde se llevan todo lo que tenga oro. Para nada hacen acopio de televisiones, ordenadores o tablets, el objetivo es el oro de las joyas.

El miedo es grande en la parroquia de O Hío, porque estos amigos de lo ajeno entran incluso con los propietarios dentro, basta con que hay un mínimo despiste con las llaves y ya están dentro de casa. Aseguran que actúan con total rapidez y que saben perfectamente por donde entrar y salir. De hecho, en la última en la que entraron lo hicieron por el portal de un garaje que la vivienda tenía por la parte de atrás. Las víctimas aseguran que presentaron denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil, con el fin de recuperar todas las joyas robadas. “Temos medo porque eles non o teñen. Non lles importa que haxa xente dentro da casa. Eles entran do mesmo xeito. O que non sei e que pasaría si chegamolos a topar dentro da casa. Eles medo non teñen”, comentan unos vecinos.

Hay sospechas. Las tienen, por lo menos los vecinos, que incluso dicen que conocen desde hace años a esta gente que se dedica a entrar en las casas. “Nos coñecemolos e eles tamén a nos”. Hay quien relaciona a los ladrones con unas personas que viven de okupas en Nerga. Manifiestan que es gente veterana y muchos son adictos a las drogas. Pero afirman que no tienen pruebas.

El caso es que en la parroquia de O Hío hay miedo a esta gente que entra en las casas con sus propietarios o inquilinos dentro. Hay miedo, porque no se sabe cómo van a reaccionar si son descubiertos. “Son moi atrevidos”, señalan los vecinos.

La Policía Local de Cangas no tenía conocimiento ayer de estos robos que se perpetraron en Liméns durante el puente de la semana pasada. Sí sostienen que se presentaron denuncias ante la Guardia Civil de Cangas, al mismo tiempo que mencionan que el botín en joyas de oro robadas es bastante elevado. En las tres casas consiguieron llevarse un buen puñado de oro que después venderán.