Un video llevó a la detención de los dos acusados del robo en la plaza de Bueu

Los ladrones que entraron el pasado fin de semana en la plaza de Bueu no lo sabían, pero alguien que estaba en la calle a esas horas les vio. Y decidió grabar con su teléfono móvil lo que estaba ocurriendo. Muy cerca de la entrada de un supermercado y con la luz de una farola. Una grabación en la que supuestamente se ve a dos personas sacar el pescado y marisco de la plaza de abastos y cargarlo en una furgoneta blanca. Según este testimonio recabado por la Guardia Civil, los ladrones no entraron por la puerta de acceso con frente al aparcamiento de la Casa do Mar, sino por la entrada ubicada al lado del Centro Social do Mar.

La Guardia Civil detiene a un exempleado de la plaza de Bueu y a otro vecino por el robo de pescado y marisco La cuestión es que esa supuesta grabación ya no existe o es imposible recuperarla. Por eso el matiz de supuesta. El hombre que grabó el video enseñó las imágenes a varias personas, incluyendo a uno de los posibles sospechosos. En la declaración que realizó ante la Guardia Civil aseguró que el presunto ladrón al ver el video se lo habría quitado para intentar romperlo y se lo habría llevado. Ese supuesto video lo vieron más vecinos de Bueu, que tuvieron que acudir a declarar como testigos y ratificaron la versión de la persona que grabó el video. En la grabación se veía a dos personas y se las podía reconocer. Entran en la plaza de Bueu y roban más de 170 kilos de pescado y marisco, valorados en 3.000 euros De momento la Guardia Civil detuvo a dos vecinos de Bueu, uno de ellos un exempleado de uno de los puestos afectados por el robo, y que podía tener una copia de la llave de acceso al mercado de abastos y a la cámara de frío. Los dos investigados prestaron declaración en los Xulgados de Marín y quedaron en libertad. El valor de la mercancía que se robó en la madrugada del 8 al 9 de diciembre se estima entre 3.000 y 4.000 euros.