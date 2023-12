El PERI de Altamira sube el porcentaje de vivienda protegida al 10% y los viales serán más anchos

El grupo inmobiliario Aliseda manifestó su intención de llevar cuanto antes a la Xunta de Galicia el nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la Unidad de Actuación Número 5, en la zona de Altamira, donde se encuentra ahora mismo el gran estacionamiento público de Cangas. Sus representantes mantuvieron ayer un nuevo encuentro con técnicos municipales y con el concejal de Urbanismo, el nacionalista Antón Iglesias.

Hay dos aspectos claves que Aliseda debe tener en cuenta a la hora de presentar el PERI a la Xunta: el porcentaje de vivienda de protección oficial, que como mínimo debe ser un 10%, o el ancho de los viales. El gobierno local considera que el grupo inmobiliario debe incrementar la amplitud de algunos viales. Los técnicos municipales también advirtieron particularidades de diseño del proyecto que deben de ser modificadas. Consideran que hay que cambiar la zona de equipamiento que se reserva pegada al muro del cementerio municipal de Cangas y también solucionar los problemas que hay al sur de la unidad de actuación. Lo que quiere el Concello de Cangas es mantener el vial que desde la calle Baiona sube hasta la zona de desarrollo. El Concello de Cangas es partidario de que no se cierre el proyecto por el sur, mientas que la inmobiliaria quiere cerrar el vial que ahora llega desde la carretera de Baiona hasta la Unidad de Actuación Número 5. También se pretende que el vial de Fonte do Galo quede como peatonal y sus viviendas queden fuera de la afectación de la Unidad de Actuación Número 5.

Aliseda mostró ayer su inequívoca intención de presentar cuanto antes el nuevo PERI en la Xunta de Galicia. “Ellos quieren avanzar y no quieren demorar la presentación del proyecto en la Xunta”, aseguró el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, al término de la reunión. Es importante fijar los metros cuadrados para vivienda de protección oficial o que sea la Xunta quien lo haga. El porcentaje a reservar depende de la demanda de este tipo de viviendas en el municipio. Pero no hay que olvidar que se trata de un asunto de máxima importancia, ya que el anterior PERI cayó en los tribunales de justicia precisamente porque no se había reservado espacio para este tipo de viviendas.

Aliseda presenta un proyecto con una denominada manzana colectiva, con una superficie de 10.304,64 metros cuadrados, lo que supone un 28,94% del total (se trata de la zona de edificios), una manzana unifamiliar de 6.985,03 metros cuadrados para vivienda unifamiliar; 3.940,63 metros cuadrados para equipamiento; 6.651,11 metros cuadrados para zonas verdes y 18.317,97 metros cuadrados que se ceden al Concello de Cangas. El PERI afecta a una superficie 35.603,64 metros cuadrados y la intención de la inmobiliaria es mantener los viales actuales principales asfaltándolos y dotándolos de servicios. Así que se mantendrá como vía principal la que comunica la calle Redondela con la Avenida de Galicia y la que sube dejando al cementerio a la izquierda y llega hasta la avenida de Marín. La denominada manzana colectiva se ubicará en las inmediaciones de los actuales edificios que lindan con la zona, mientras que la unifamiliar en la parcela más próxima a la parte trasera del cementerio municipal.

El PERI anterior, que tiró abajo los tribunales de justicia, presentaba una inversión de 19 millones de euros y la construcción de 350 viviendas. Aunque todavía no se hizo público el número de viviendas que se pretenden construir, no parece que se lleguen a las del primer proyecto, máxime cuando se conjugan viviendas unifamiliares con colectivas.

Hay celeridad por parte de Aliseda, así que el gobierno local debe también darse prisa para buscar una alternativa a las plazas de aparcamiento que hay ahora mismo en la Unidad de Actuación Número 5 y que se van a eliminar. Encontrar un lugar de aparcamiento público gratuito como el que ocupa hoy en día la UA-5 es muy complicado, por no decir imposible. Cangas carece de espacio para construir un aparcamiento de ese tamaño, en el que caben 800 coches, que en días de feria y en verano se llena. Volverán a resurgir los proyectos relacionados con los aparcamientos subterráneos en el centro de la villa, uno de ellos debajo de la PO-551. Pero son propuestas que van a depender de otras administraciones. El PSOE deberá exprimir al máximo el hecho de que su líder, Pedro Sánchez, gobierna en España, para sacar adelante aquel viejo proyecto de aparcamiento subterráneo en la zona de Costas, como el que en su día presentaron los socialistas de Cangas al Gobierno de Zapatero.