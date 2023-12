El falso documental “Hollywood 171119”, de los realizadores afincados en O Morrazo Rui Cunha, Nel Pena y Marisa Pazos, se alzó con el premio del jurado online en el Coliseum Internacional Film Festival de Roma (Italia). La obra morracense fue la más votada por el público en la categoría de docufilm, por delante de la griega “Denali. The last frontier”, del griego Kornilios Sarantioglou, y de “Tiou dou goon. Le village du futur”, del director de Burkina Faso Gail Malbete.

El certamen italiano cumple su tercera edición y galardonó a la israelí “Wait for me”, de Sari Azoulay Azoulay, como mejor película, mientras que el jurado online eligió a la turca “Speak to me of blue”, de Cemile Kirmizi Karada y Fatih Zaman.

“Hollywood 171119” narra la historia de la creación de un virus y su posterior expansión para cambiar el mundo en positivo. El guión está inspirado en el libro de Pedro Bustamante “El imperio de la ficción. Capitalismo y sacrificios hollywoodenses” y ofrece, según sus realizadores, un argumento “poliédrico y un tanto laberíntico”.