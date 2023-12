El vecino de Aldán detenido en Cabo Verde iba en una narcolancha con 5 toneladas de cocaína

Confirmada la macrooperación contra el tráfico de 5 toneladas de cocaína en Cabo Verde que apuntaba, como adelantó Faro de Vigo, a un vecino de Aldán, aunque natural de Bueu, como uno de los cuatro detenidos con otros dos gallegos, supuestamente de Arousa y de Marín y otro de Toledo. A falta de un comunicado de la Policía Nacional, se trata, según señala Narcordiario, de Álvaro Castro Santos, un histórico del narcotráfico en O Morrazo desde que en 2007 fuera detenido por un alijo de 1,5 toneladas, también de cocaína, en la bodega de su barco de pesca “Facuca”, con base en Cangas, cuando navegaba cerca de Cíes con su hijo menor de 15 años y un cambadés.

En la operación en Cabo Verde, ejecutada con medios de La Marina de Francia con el apoyo de un dron embarcado de vigilancia marítima ,y que comenzó tras las investigaciones de la brigada central de estupefacientes Udyco de la Policía Nacional de España y Fiscalía Antidroga junto a las del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC-N) con sede en Lisboa y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), fueron intervenidos 5.132 kilos de cocaína cuando los detenidos los transportaban en una lancha semirrígida con cuatro motores de 300 caballos de potencia cada uno en aguas del Golfo de Guinea. Se trata de una lancha del tipo de las conocidas como narcolanchas que se fabrican en Galicia. Las autoridades francesas confirmaron este pasado martes la incautación y, según informa la agencia France Presse y recogen los principales diarios de Cabo Verde, los detenidos fueron trasladados a Praia, la capital del archipiélago de Cabo Verde, a la espera de su extradición a España.

La droga intervenida tendría un valor en el mercado de 330 millones de euros, según publica la Prefectura Marítima del Atlántico. La presencia de esta narcolancha confirma el despliegue más al sur de este tipo de embarcaciones muy utilizadas en el tráfico de hachís en el Estrecho de Gibraltar. Todo apunta a que la droga fue recogida por los detenidos en la narcolancha a un barco nodriza en altamar para su desembarco en tierra.

La aprehensión se realizó el pasado día 6 de diciembre, según publica la agencia de noticias francesa y recoge el diario Barron’s que señala que la marina francesa tiene desplegados de forma casi permanente dos buques en el Golfo de Guinea, apoyados por un avión de patrulla marítima, en el marco de la operación “Corymbe” para reforzar la seguridad marítima en esta zona del África occidental. En el diario de Cabo Verde “A Semana” añaden que las autoridades francesas clasifican como “perfecta” la cooperación entre las fuerzas internacionales que intervinieron en este operativo.

Un histórico del narcotráfico en O Morrazo

La detención de Álvaro Castro Santos por narcotráfico no ha sorprendido en Cangas, dado su historial de condenas y temporadas en prisión por esta causa. Aunque natural del centro urbano de Bueu, vivía en Aldán desde que se casó y en donde sigue manteniendo casa pese a quedarse viudo. Algunos familiares más cercanos aseguran no tener relación con él y los que sí la tienen señalan que no tenían noticias suyas desde hacía más de un año cuando salió de prisión.

Castro Santos era patrón del naseiro “Facuca” cuando en abril de 2017, con 37 años, fue detenido por un alijo de 1,5 toneladas de cocaína que transportaba en la bodega del pesquero. Castro Santos ya tenía entonces relación con las redes del narcotráfico arousanas. A bordo del “Facuca”, con la bodega a reventar de fardos de cocaína, iba el vecino de Cambados Diego Cores Falcón. Con ellos navegaba el hijo del vecino de Aldán, de sólo 15 años y menor de edad. El barco fue interceptado entre las Cíes y Cabo Silleiro. En 2017 fue juzgado por otro desembarco de droga en el puerto de Marín.