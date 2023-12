El pulpo de la suerte en la lotería

La administración de lotería de Bueu se llama A Illa de Lola y tiene como mascota un pulpo. Un pulpo que puede repartir mucha suerte, sobre todo de cara al sorteo extraordinario de Navidad. Que nadie se olvide que desde este despacho el año pasado se repartieron 3,6 millones de euros con un cuarto premio. Avisados quedan...

El PSOE tuvo la solidaridad de BNG y EU

Por fin limpiaron ayer el suelo de la galería donde está situada la sede del PSOE de Cangas atacada de nuevo el domingo. Por fin, BNG y también Esquerda Unida emitieron comunicados de solidaridad con el PSOE. Por fin se demostró que lo hecho raya lo peligroso. Basta con preguntárselo a las personas que tuvieron que realizar la limpieza y a la niebla que se formaba y al mal olor durante las horas de duró la limpieza. Ahora, habrá que intentar descubrir al responsable del ataque. Hay que ver si el PSOE ya presentó la denuncia correspondiente.

¡Qué poca luz en algunos lugares del centro de Bueu!

Nos cuentan que este año el Concello de Bueu no estuvo muy iluminado a la hora de distribuir el alumbrado navideño. La Avenida Montero Ríos luce bastante desangelada: es verdad que se colocaron elementos en las farolas, pero la ausencia de arcos se nota mucho. Parece que toda la iluminación se fue para el astillero de Banda do Río, que ciertamente quedó muy bonito. Y la calle peatonal Eduardo Vincenti no luce tanto como en otros años. Más bien no luce. Parece que toca repensar y darle una vuelta a las luces de Navidad para los próximos años.