La alcaldesa nacionalista de Moaña, Leticia Santos, se estrenó hoy con un discurso oficial en Madrid, en concreto, en el Ministerio de la Juventud e Infancia, y ante la ministra Sira Rego, para recoger, en compañía del primer teniente de alcalde y edil de Cultura, Daniel Costas, y junto a representantes de otras siete localidades del resto de España, el reconocimiento al municipio como "Ciudad Amiga de la Infancia", que concede Unicef.

Sólo tuvo un minuto, como todos los representantes, pero la nacionalista Leticia Santos, defendió con nota su cargo. Aunque reconoció sentirse nerviosa, aseguró que se trataba de un día de celebración para Moaña, al conseguir por fin este reconocimiento" por el que llevamos mucho tiempo trabajando conjuntamente con la infancia y adolescencia del municipio y con los centros públicos de enseñanza que son también un pilar fundamental en esta labor para conseguir la participación activa de la infancia y adolescencia y para llegar de una mejor manera con el mensaje de que sí es importante recoger sus opiniones y su trabajo".

En el acto de entrega de los diplomas, además de la ministra, participaron el presidente de Unicef España, Gustavo Pérez Pertierra; la directora del Instituto Iundia (Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia, creado por convenio entre la Universidad Autónoma de Madfrid y Unicef), María Ángeles Espinosa; y el secretario de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Luis Martínez.

Leticia Santos se comprometió a seguir manteniendo la política de participación en todos los sectores de la sociedad, pero muy especialmente en el caso de los niños y las niñas de hoy, de los que aseguró, serán los líderes y lideresas del futuro y que por ello es importante que entiendan el funcionamiento pleno de la democracia y de que" el mundo se puede cambiar desde lo pequeño a lo global, desde los pequeños municipios, como es el caso de Moaña, a las grandes decisiones internacionales y estatales". Terminó su minuto de intervención insistiendo en que se trataba de un día de celebración, que le hubiera gustado haber contado con los niños y niñas ahí, pero lo van a celebrar con ellos, así como con el grupo dde adolescentes "Mariscadoras de ideas" que son el motor de la vida social de Moaña.

Al término del acto, la alcaldesa no quiso olvidarse de extender su agradecimiento al trabajo desarrollado por el concejal Daniel Costas en el anterior mandato que como edil de Mocidade inició el proceso junto con la entdiad con la que colaboran, Atelier Social; así como al trabajo incansable del edil actual de Infancia, Kevin González, que no pudo desplazarse a Madrid por motivos de salud, y del que dice que fue fundamental desde su toma de posesión como concejal del área para conseguir encaminar el proyecto que llevó a alcanzar el reconocimiento. Sobre este diploma señala que se trata de un reconocimiento al trabajo conjunto de una sociedad que integra la participación como una fórmula trasversal a todas las políticas de gobierno, en este caso a la participación de los niños de todas las edades de Moaña. Añade que se demuestra que desde una pequeña vila se puede contribuir a mejorar no sólo la calidad de vida de las personas sino también garantizar la igualdad de oportunidades entre las mismas y contribuir socialmente a tener un mundo más respetuoso con las personas, el medio ambiente y la calidad de vida.

En el acto, al que acudió al final el secretario de Estado de Infancia y Juventud, el vigués Rubén Pérez, también recibieron el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia los ayuntamientos de Andoaín, Benavites, Parla, Polanco, Tinajo y Tres Cantos, además de la Mancomunidad de La Vega.

Objetivo de Ciudadanes Amigas de la Infancia

La Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia tiene como objetivo promover, junto con las Entidades Locales, que el bienestar de la infancia y la participación infantil y adolescente estén en el corazón de las políticas locales, con la finalidad de que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos y alcanzar su pleno desarrollo. Esta es una iniciativa liderada por UNICEF España desde el año 2002 en alianza con el Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Instituto Universitario de “Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia”. Por su parte, de Unicef señalan que trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. "En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos".