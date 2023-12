La equiparación del salario de auxiliares al de administrativos divide al gobierno

El gobierno local de Cangas va encontrando diferencias en su seno. Todavía no son de calado, además, hay la firme voluntad de entre todos los concejales que lo conforman, de no dejarse despistar del objetivo final por discrepancias puntuales, que siempre las habrá. Estas diferencias se hicieron notar hace quince días en la junta local de gobierno, cuando se acordó equipar el salario de auxiliares al de administrativo. Era una reivindicación que los afectados estuvieron planteando durante el pasado mandato largo tiempo, incluso plantándose en la puerta de la Alcaldía, en ese momento en manos de la hoy concejala de AV, Victoria Portas, y delante del despacho del que era su segundo, Mariano Abalo. Eran protestas que los contribuyentes no veían pero que dentro del Concello de Cangas no se podían negar, por mucho que se intentara. La equiparación salarial que se exigía era consecuencia de que las jubilaciones habían dejado a la plantilla sin administrativos y que el trabajo que le correspondía a ese cuerpo lo realizaban los auxiliares administrativos, por lo que merecían la equiparación salarial. El anterior gobierno local se lo negó. Ahora, éste, concedió las demandas de este colectivo. Pero esta concesión causó una pequeña herida en el tripartito. En la votación, la junta de gobierno local no se mostró tan compacta. Hubo dos concejalas, una del partido mayoritario en el gobierno, la nacionalista Lucía Docampo, encargada de las áreas de Transparencia y Participación, y otra de EU, Aurora Prieto, que se abstuvieron en la votación, lo que no impidió la aprobación de la propuesta para la equipación salarial, pero sí que se llamó la atención.

Porque hay diferencias también entre otras cuestiones. Más que diferencias distintas opiniones de cómo hacer frente a la situación que se vive sin presupuestos. El BNG está siendo bastante permisivo con Alternativa dos Veciños. La mayoría de los nacionalistas –no todos– confían en que si se atienden las peticiones de AV, su concejala no tendrá más remedio que votar a favor de los presupuestos de 2024. Otros miembros del gobierno desconfían absolutamente de Victoria Portas y consideran que hay que explorar otras fórmulas, entre ellas la moción de confianza, con la que no se muestra muy afín el PSOE. Es que hay quien piensa que es demasiado arriesgado dejar todo el manos de Portas, que no deja de lanzar mensajes para acabar con el gobierno actual.