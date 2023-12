El denunciante de Noria 4 solicita a los dueños del edificio un millón de euros para evitar el derribo

De manera discreta, sin apelotonamiento, el gobierno local comenzó esta semana a mantener reuniones con los propietarios del inmueble Noria 4, sobre el que pesa una orden definitiva de derribo por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La estrategia es mantener encuentros individuales con los dueños, tanto de los pisos como de los bajos, entresuelos y garajes. Mientras unos se reúnen con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), otros lo hacían con el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias. La alcaldesa advirtió a los propietarios que había una sentencia que era firme y que estaba previsto que se ejecutara y que el planteamiento que estudia el gobierno es que los afectados paguen el millón de euros que solicita el demandante y que con tanta reiteración pide la ejecución de la sentencia.

Comentaba ayer el propietario de uno de los pisos al término del encuentro con la regidora local, que el millón de euros es la cantidad de la que no se baja nunca el denunciante, el abogado José Lobera. “Fuimos muchas veces al Concello a reunirnos con miembros del gobierno local y el propio demandante. Siempre dijo que la cantidad que pedía era un millón de euros y no daba lugar a debate. Cogía y se marchaba. Por mi parte no estoy dispuesto a pagar ni un solo euro a la persona que nos hizo la vida imposible. Prefiero vivir en una tienda de campaña a darle algún dinero a ese señor”. También recuerda este propietario que el pago del millón de euros al denunciante no supone la total seguridad de que los pisos no se vayan a derribar, ya que eso es competencia en exclusiva del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por mucho acuerdo privado que se haya firmado por atrás. Este afectado señala que nada se habla de compradores de buena fe y él recuerda que cuando se construyó el edificio había un cartel muy grande donde figuraba le número de la licencia. “Después dijeron que se había revocado la licencia municipal. Pero compré el piso sin ninguna carga. Después sí que sé que otros compraron sus respectivos pisos con la carga de infracción urbanística. Pero no es mi caso. Pero nadie quiere hablar de compradores de buena fe esta vez y el Concello de Cangas no quiere poner dinero; una vez derriben, nos pasaría a los vecinos la minuta correspondiente”. El último gobierno local en el que estuvo el PP calculó el presupuesto de derribo de Noria 4, que ascendía a 775.625 euros. Pero hace muchos años de eso, así que la minuta seguro que será más elevada. Los vecinos están recibiendo un cuadro de presupuestos en el que figuran las cuantías a pagar por los vecinos dependiendo del número de metros cuadrados del piso. La media estaría en torno a los 14.000 euros, mientras que los garajes pagarían 1.406 euros y los bajos entre los 35.499,47 euros y los 11.498 euros, pasando en algún caso por un pago de 43.999 euros; mientras que los entresuelos pagarían entre los 8.999 euros y los 24.999 euros.

El sentimiento de rechazo al pago del millón de euros era hasta no hace mucho total y absoluto. Ahora, con esta repartición y la amenaza de la piqueta cada vez más cerca no parece que vaya a hacer cambiar de opinión a los propietarios. En el pasado mandato, ya se consideraba esta cantidad de un millón de euros exagerada y se habían cortado las relaciones entre las partes.

Hoy van a continuar estos contactos de miembros del gobierno local con propietarios de Noria 4, pero los que ya pasaron esta semana por el Concello manifestaron, en su mayoría, su intención de rechazar las condiciones que establece de forma unilateral del denunciante.

Un plazo de dos años para que se haga efectiva la sentencia

El gobierno local está aseidado por los tribunales de justicia. Tiene que demostrar ante el TSXG que se están dando pasos para ejecutar la sentencia. De ahí que no considere la elaboración del Plan Xeral ni como un arma para retrasar la demolición; entre otras cosas porque parece que no va a haber un nuevo plan xeral sin la voluntad política de todos los partidos de sacarlo adelante conjuntamente. No se quiere perder más dinero volviendo a sacar a concurso el PXOM para que después no se apruebe, como sucedió en los últimos años. En sus comunicaciones con el TSXG, el gobierno local tuvo que dar una fecha aproximada para el derribo del edificio Noria 4. El gobierno local calculaba en el mes de noviembre que en dos años estaría todo preparado para el derribo del edificio Noria 4. Si el alto tribunal considera que el gobierno local no está dando los pasos adecuados para la ejecución de la sentencia volverán las multas coercitivas, que afectan directamente a los bolsillos de la alcaldesa.