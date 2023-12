Una conductora sufrió esta semana un accidente en el tramo de la calle Johan Carballeira en As Lagoas, que ocasionó desperfectos en el mobiliario público. Desde la Policía Local de Bueu apuntan que el suceso posiblemente se originó por un despiste. En la salida de la vía chocó con un bolardo y una farola, que cayó sobre el parque infantil de As Lagoas. No hubo heridos.