Tercera redada en Cangas en tres meses que se salda con un detenido por tráfico de drogas

Cangas se acostumbra a despertar sobresaltada. Desde que el pasado mes de septiembre, cuando varias zonas de la villa se levantaron de la cama al ruido de la puerta abajo y al trasiego de los coches de la Guardia Civil que realizaban la operación Brown Cod, las mañanas serenas en el municipio escasean. Entre la mencionada operación de septiembre y la de ayer, hubo la otra en noviembre, donde Policía Nacional y Guardia Civil, en una operación conjunta, detuvieron a cuatro vecinos de Cangas acusados de un delito de explotación sexual de ciudadanas extranjeras.

Ayer, tres golpes abrieron la noche de Cangas. Eran las 07.00 horas y efectivos de la Guardia Civil de Cangas derribaban la puerta y entraban en la casa de un vecino de la calle Oriente, un callejón de Méndez Núñez. Fueron muchos los vecinos que se despertaron con los tres golpes que tiraron la puerta abajo de la casa donde vivía de inquilino investigado por tráfico de drogas que salió posteriormente esposado de la vivienda. Vehículos de la Guardia Civil cerraban todas las entradas y salidas de Méndez Núñez, llamando la atención a un pueblo que comenzaba a desperezarse.

El detenido responde a las iniciales de A.C.P. Hace tiempo que las fuerzas y cuerpos de seguridad lo tienen en el punto de mira, casi tanto como en el de los vecinos. Quien más, quien menos, relacionaba a este hombre de más de cuarenta años con la droga. La entrada y registro duró tres horas y estaba autorizada por el Juzgado Número 2 de Cangas.

El TSXG confirmó ayer la detención. Dice que efectivamente se practicó una entrada y registro en esta zona de Méndez Núñez, autorizada por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cangas. También aclaró que el detenido no pasó ayer a disposición judicial, por lo que no pudo prestar declaración ante la titular del juzgado. Durante el registro se intervinieron 35 bolsitas termoselladas individuales de droga, presuntamente cocaína, aunque estaban pendientes de ser analizada, y unos 10.000 euros en efectivo. Fue un operativo que se llevó a cabo bajo la Guardia Civil del puesto de Cangas.

Ayer aún no se sabía cuándo el detenido iba a pasar a prestar declaración ante la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cangas. No se descarta en absoluto que sea hoy cuando cumpla el citado requisito.

Vivimos un otoño caliente en lo que a operativos policiales abiertos en Cangas por culpa de la droga.

Hay que recordar que David Fernández Malvido, el líder de la banda de “Los Gemelos”, sigue en paradero desconocido y el juzgado Número 1 de Cangas emitió una orden internacional de busca y captura. David Fernández escapó de la redada de la Guardia Civil llevada a cabo el pasado día 12 de septiembre, donde se detuvo a su hermano Alberto.

Los juzgados ya no realizan señalamientos para evitar chocar contra la huelga de abogados de oficio

Los abogados del turno de oficio de Cangas continúan con la huelga indefinida. Pasa el tiempo y parece que la unidad en la plaza de Cangas no se rompe, a pesar de las diferencias estrategias que se plantean en la asamblea; la del lunes no exenta de cierta tensión. El balance hecho público ayer por el comité de huelga, señala que se suspendieron la semana pasada (la del doble puente de la Constitución y la Inmaculada) la totalidad de los señalamientos que no son servicios mínimos; un juicio rápido y una vídeo conferencia. Ayer, los dos juicios rápidos señalados y un juicio civil también se suspendieron. También se añade que lo que se observa en estos momentos es que los juzgados ya no realizan señalamientos y citaciones ni de investigados ni testigos cuando alguna de las partes es del turno de oficio, para evitar así suspensiones. Para esta semana se esperan más novedades en la huelga de estos profesionales.