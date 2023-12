Se sitúa dentro del ámbito forestal y entra dentro del proyecto denominado Granxa da Rúa XII. El nuevo taller comenzó ayer y cuenta con una subvención que consiguió de la Xunta de Galicia de 537.046 euros. Se formarán 20 alumnos en sus dos especialidades.

¿Nadie se solidariza con el PSOE?

Perdonen que insista. El PSOE se vuelve a quedar solo. Nadie decidió volcarse y solidarizarse ante el nuevo ataque que sufrió su sede. Sus compañeros de gobierno debían de estar ahí todos manifestando su solidaridad con este nuevo ataque a su sede. Tal vez sea porque los efectos de los ataques no se ven desde el exterior, porque estas cosas imprimen carácter. Pero la zona está preocupada, muy preocupada con el cariz que está tomando esta manía persecutoria que hay contra el PSOE por su política sobre la amnistía. De las risas vamos a llegar a los llantos.

Vertidos hubo en todos los gobiernos

¡Qué tire la primera piedra aquel gobierno que no sufrió denuncias de Seprona o de Aguas de Galicia por vertidos o contaminación de aguas! Es que algunos van de campeones, como si su gestión fuese perfecta en este campo y lo cierto es que están muy lejos de la verdad o muy cerca de su mentira. Podríamos poner miles de ejemplos. Que aún no es tiempo de campaña electoral, así que no empiecen tan pronto a mentir a grandes voces. Los que están en la oposición estuvieron antes en el gobierno y al revés. Es que hay algun@s que parece que parecen que inventaron la pólvora con el tema.