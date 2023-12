La sala de exposiciones del auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas acogerá desde mañana y hasta el próximo día 30 la segunda edición de la Mostra Morrazo Arte (Momoart), que reúne obras de un total de once artistas con el denominador común de estar radicados en la comarca. La muestra permitirá ofrecer una visión de la obra pictórica y escultórica de estos creadores en una iniciativa que arrancó el pasado año y que nació con una evidente vocación de continuidad en el tiempo, algo que se ha confirmado con esta segunda edición.

Moisés Iglesias, impulsor de la exposición, será uno de los artistas que exponga sus trabajos al público que se quiera acercar por las instalaciones del auditorio. No estará solo, ya que sus trabajos compartirán espacio con los de otros como Cristina Carvajal, Agustín Soage Bastón, David Middleton, Javier Gerardo Pérez, José Manuel Parcero, Manuel Cerviño, Manuel Chapela, María Fortes, Marisa Crespo y Pablo Iglesias. En total serán once artistas –en la primera edición fueron ocho–, muchos de ellos repitiendo en el cartel. Es el caso de Moisés y Pablo Iglesias, de María Fortes, de José Manuel Parcero, Cristina Carvajal y Agustín Soage Bastón. Otros, como Middleton, Cerviño, Chapela y Marisa Crespo se estrenarán en esta iniciativa que celebró su primera edición en este mismo año, entre los días 13 y 28 del pasado mes de enero.

La inauguración de la muestra está prevista para mañana a las 20 horas, en un acto que será el pistoletazo de salida para que el público pueda conocer de primera mano la obra de este colectivo de creadores. A partir de entonces, la exposición será visitable de martes a sábado entre las 17.30 y las 21.30 horas, de forma libre y gratuita.