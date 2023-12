El PP de Bueu urge al gobierno local la reposición de los puntos de luz del lugar de Santa Cruz, un asunto sobre el que ya presentaron un ruego en el pleno de hace un mes. El concejal Daniel Chapela afirma que el vecindario lleva “más de un año” esperando para su sustitución, a la vista de que “faltan directamente las bombillas”.

Desde el grupo de la oposición sostienen que la problemática se centra en la bajada desde el pazo de Santa Cruz hacia el lugar de Enleito y Chapela asegura que este tramo “mete auténtico miedo por las noches, en una zona en la que ya hay pocas casas”.

Los populares instan al ejecutivo local del BNG-PSOE a “preocuparse por los problemas del día a día de los vecinos, que son la falta de servicios de alumbrado, saneamiento... fuera del centro de Bueu”. Chapela le achaca al alcalde, Félix Juncal, “falta de interés por todo aquello que no sea el astillero de Banda do Río y la piscina de As Lagoas”.

En este sentido, Daniel Chapela además de solicitar la reposición de los puntos de luz en este tramo en concreto reclama al bipartito a preocuparse por todo Bueu. “Los vecinos de Meiro, Cela, A Portela, Beluso y A Graña también pagan sus impuestos y merecen los mismos servicios que el casco urbano del municipio”, sostiene el concejal del PP bueués.