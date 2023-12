Moaña Solar quiere diferenciarse del proyecto de Iberdrola: “Nosotros no somos un negocio”

El proyecto de Iberdrola para instalar en Moaña su primera comunidad solar de Galicia, con 223 paneles sobre la cubierta de Talleres Veiga, en O Rosal, que darían suministro a 180 hogares y del que ya informó Faro de Vigo el pasado 16 de noviembre, remueve los cimientos de Moaña Solar, una comunidad energética local que nació hace dos años como traída vecinal de luz sin ánimo de lucro, pero que a día de hoy está pendiente de subvenciones para poder arrancar de forma definitiva.

El esfuerzo que ha hecho esta comunidad energética solar, ha sido grande y consiguió el apoyo del Concello con la cesión de cubiertas de instalaciones municipales en Domaio, Meira y Moaña, por eso que teme que el proyecto de Iberdrola se lleva a gran parte de la clientela. Desde Moaña Solar aclaran que ellos son una traída vecinal de luz, no una gran empresa, ni siquiera pequeña y no son un negocio. Insisten en que carecen de ánimo de lucro “y no está previsto que gane dinero nadie, si no que está previsto ahorrar dinero al conjunto de los vecinos”.

Su portavoz Antón Pena Parga aclara que Moaña Solar, además, es un proyecto basado principalmente en los tejados de edificios públicos de Moaña y también en los privados que dejaran asociarse. Cuenta, añade, con el impulso del equipo de gobierno del Concello, así como de las tres comunidades de montes de Domaio, Meira y Moaña: “Formamos este proyecto sólo vecinos y vecinas de Moaña y también autónomos y pequeñas empresas. A todos nos une la idea de defendernos de los oligopolios energéticos”.

Parga indica que “respetamos cualquier iniciativa privada, cualquier negocio o empresa pequeña o grande”, pero que tiene claro que no van a permitir que se pretenda confundir a los vecinos de este municipio entre este tipo de negocios y ellos: “Nosotros somos una traída vecinal de luz, íntegramente vecinal que no persigue más réditos que el beneficio público para los vecinos y vecinas”. Insiste en que “no hacemos negocio con el frío de nadie. Nacimos para defendernos de las grandes compañías que pasan todos los meses por nuestra puerta a cobrarnos su diezmo por la luz que consumimos a precio de oro”.

Moaña Solar optó a las subvenciones de la última convocatoria del IDAE, pero quedaron en lista de espera. Quieren lograr esta subvenci´`on proque garantiza que el proyecto se mantenga independiente