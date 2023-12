La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas acordó la apertura de juicio oral, por un delito de asesinato y otro de tentativa de robo con violencia, contra el moañés Balbino S.Á. por presuntamente asfixiar, colocándole una cuerda en el cuello, a una vecina de Tirán, Cándida Soaje, de 72 años que residía en la vivienda de esta parroquia a la que supuestamente entró a robar el 3 de julio de 2021. El sospechoso, en prisión Desde su detención en julio de 2021, será juzgado por el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Pontevedra .

En el auto, la jueza especifica que deberá juzgarse al acusado por presuntamnente acceder a la vivienda de la víctima para robar entre las 08:00 y las 11:00 de la mañana y, "de forma súbita y sin que pudiese prever tal acción" , inmovilizarla, atándole las manos, para posteriormente, con la intención de acabar con su vida y asegurar su acción procurando no ser descubierta , colocandole una cuerda en el cuello, que destruyó su asfixia. El titular del Juzgado número 1 de Cangas indica en la resolución que no consta que el acusado llegue a apoderarse de ningún objeto. Además, destaca que entre los hechos objeto de acusación figura que supuestamente tuviera "plena conciencia y voluntad de sus actos, a pesar de presentar una dependencia moderada a sustancias estupefacientes, lo que no le afectaba en su conocimiento de la situación en la que se encontraba y, en consecuencia, no resultaba afectada su capacidad para la toma de decisiones".

Petición del fiscal

La Fiscalía pide la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena conforme al art. 55 del Código Penal y de conformidad con lo previsto en el art. 57 en relación con el art. 48 del CP la prohibición de establecer comunicación por cualquier medio con los descendientes por naturaleza o afinidad, así como aproximarse a menos de 500 metros del lugar de domicilio, trabajo y cualquier otro en el que se encuentren los mismos por un periodo de tiempo de 10 años tras el cumplimiento de la pena de prisión.

En cuanto a la responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice al hijo de la víctima en la cantidad de 30.000 euros, con los intereses legales previstos en el art. 576 de la LEC.