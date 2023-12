A contradición do BNG

Os militantes do Bloque concentráronse en Cangas o 13 de novembro para mostrar a súa solidariedade cos palestinos masacrados por Israel en Gaza. Ao mesmo tempo, o partido apoia a amnistía polos sucesos durante o “procés” en Cataluña.

Nun caso denuncian a inxustiza que sofre o pobo árabe e no outro queren que os delincuentes cataláns queden libres. Paréceme que, influídos pola política, caen nunha contradición do comportamento humano. Primeiro apoian aos débiles e logo póñense de parte dos prepotentes independentistas.

Isto é o que quería explicar a Ana Pontón tres días despois da concentración, cando viu a Bueu a presentar o libro que lle dedica Suso de Toro,“Descubrindo Ana Pontón”.

Pero só me limitei a dicir á portavoz do BNG iso, que me parecía unha contradición: por unha parte, o acto en Cangas e, por outra, o apoio aos inculpados. Ela non entendía o que lle dicía, pero eu non puiden seguir falando. Simplemente, porque se me secou a boca. Cousas do directo.

Redacto este artigo para completar as miñas breves palabras no acto que organizou a librería Miranda no Centro Social do Mar, ateigado de militantes e simpatizantes do Bloque. Entre estes, as alcaldesas de Cangas e Moaña, Araceli Gestido e Leticia Santos, respectivamente, máis o de Bueu, Félix Juncal.

*Veciño de Bueu