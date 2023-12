Cangas pagó a la UTE del agua 975.115 euros desde 2015 a 2018 y le resta casi 1,4 hasta 2022

La elaboración de los presupuestos para el proximo año deben incluir también pago de deudas pendientes de cobro por parte del Concello de Cangas, en las que media sentencia judicial. Es el caso de los convenios de Promalar y Marina Atlántica; pero también es el caso de las sentencias ganadas por la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas, a lo largo de todos estos años, justo desde ejercicio de 2015, cuando después de haber firmado el Concello de Cangas el contrato con la mencionada UTE, tras haber ganado el concurso del ciclo del agua, hubo un levantamiento político y vecinal por lo que consideraban un alto precio del agua. El contrato entre Concello de Cangas y la UTE Gestión se firmó poco antes de las elecciones municipales, cuando gobernaba el municipio del alcalde del PP, José Enrique Sotelo. En un giro inesperado, pero con evidentes connotaciones electorales, el PP apoyó una propuesta para que se mantuviera como tasa del agua la anterior al contrato. La corporación votó a favor de forma unánime, pero la UTE Gestión no estaba dispuesta a bajar sus previsiones económicas de ingresos, que eran las que marcaban el contrato firmado.

La polémica sentencia del Tribunal Supremo a la que hizo referencia la semana pasada Alternativa dos Veciños, está lejos de cambiar el curso de las sentencias ya emitidas. Lo que hace es devolver al TSXG para que entre a analizar detalles en los que no habia entrado. Mantiene en vigor la ordenanza de los precios públicos de 2019 (la actualmente en vigor, confeccionada en tiempos del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos, que modificó las tarifas a precios públicos. Puede que alguna de las partes pida aclaración de la sentencia al Supremo. En cualquier caso habrá de retomarse el procedimiento en TSXG). La UTE Gestión Cangas continúa reclamando la diferencia hasta el precio fijado en el contrato de adjudicación del servicio.

Así que se fue conformando una tradición: la del concello de no recuperar la tasa que figuraba en el contrato y de la empresa de recurrir a los tribunales el cobro indebido de la misma. Por sentencia judical, el Concello de Cangas fue condenado a pagar 809.094 euros por las reclamaciones realizadas por la UTE por los recibos de 2015 y 2016. Por parte del concelllo se abonaron ya 708.509,56 euros y están pendientes de liquidar los intereses (en la actualidad la deuda por intereses asciende a 300.000 euros), según las fuentes consultadas. Por lo que respecta a los años 2017 y 2018, hay 266.606 euros del principal abonados por el Concello y tiene pendiente de intereses 45.000 euros. De los años 2019 y 2020 existe reclamación pendiente de sentencia firme por lo mismo que en los anteriores, lo que supone una cantidad de 550.000 euros; en 2021 aún no está reclamada judicialmente la cantidad. La UTE Gestión Cangas reclamará 242.000 euros en concepto de principal e intereses. En 2022, aún no está reclamada judicialmente. La UTE Gestión Cangas reclamará 225.000 euros en concepto de principal e intereses.

Toda esta situación de sentencias condenatorias lo que hace es que el Concello de Cangas, de alguna forma, esté subvencionando el agua a los vecinos. El nuevo gobierno local es partidario de llegar a un acuerdo con la UTE para firmar unas nuevas tarifas que no obliguen a la empresa a acudir otra vez a los tribunales. Es de suponer que en esta negociación también tendrá que entrar la deuda pendiente, así como las inversiones a las que está obligado el Concello de Cangas, precisamente también por el contrato firmado en 2015.

Problemas con el bombeo de Vilariño

Alternativa dos Vecinos y el Partido Popular están muy pendientes de la concesionaria del ciclo del agua. De hecho, ambas formaciones aseguraban que las obras del nuevo bombeo de Vilariño que lleva acabo la empresa estaban produciendo vertidos a la ría, debido a problemas que hubo con la construcción de vaso de decantación. Los vecinos también aseguran que se produjeron vertidos de fecales. El gobierno local no tiene constancia oficial de los vertidos, pero sabe que Augas de Galicia fue a tomar muestras. Así que propuso a los portavoces de la oposición municipal, AV y PP para fijar un fecha para que fuesen los técnicos de la propia UTE Gestión Cangas explicarán lo que se había hecho en la construcción del nuevo bombeo de Vilariño. El gobierno local considera que es mejora que lo explique la concesionaria. Sí que se reconoció que la obra estaba siendo más compleja de lo previsto. La concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido manifestó que nadie quiere vertidos, que el gobierno está en la misma lucha que persigue Augas Limpas.