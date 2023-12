Bueu cambiará las cerraduras de la plaza y encarga un estudio para impedir más robos

Cambiar las cerraduras de las puertas de acceso, entregar a los comerciantes un ejemplar de las llaves que no se pueda copiar y encargar a una empresa especializada un estudio sobre cómo mejorar las medidas de seguridad en la plaza de abastos. Estas son las primeras medidas que adoptará el Concello de Bueu después del robo de pescado y marisco registrado este fin de semana en la cámara de frío, de la que se llevaron 170 kilos de pescado y marisco con un valor de unos 3.000 euros.

Los comerciantes se reunieron ayer con el alcalde, Félix Juncal, en la planta alta del mercado para analizar las posibles soluciones. Nada más conocerse el robo se procedió a cambiar el candado de la sala frigorífica y a partir de hoy se sustituirán los bombillos de las tres puertas de acceso a la plaza. A los vendedores se les entregará una copia de la que será imposible realizar una réplica. No obstante, estas primeras medidas no resuelven el problema de fondo.

Los comerciantes necesitan tener acceso constante a la cámara de frío para poder retirar o almacenar mercancía y por eso la mayoría tenían copias de la llave. Ahora se plantea restringir ese acceso y que solo el vigilante municipal pueda abrir esta sala. Esto choca con una de las características que diferencia a la plaza de Bueu de la mayoría: abre en horario de tarde y el horario de trabajo del empleado municipal es solo matinal. Esto significa que por la mañana se puede controlar quien accede a la cámara, pero por la tarde no. La alternativa temporal que se maneja para las tardes pasa por dejar una llave en la oficina de la Policía Local, que está en la misma zona, y que sean los agentes los que abran la sala frigorífica cuando sea necesario. El inconveniente de esta opción es que hay momentos en los que, por razones de servicio y de patrulla, no hay ningún policía en la jefatura.

Para una solución a largo plazo lo que se plantea es dotar a la plaza de abastos de cámaras de seguridad e implantar controles de acceso a la cámara frigorífica que permitan registrar quien entra o sale. Esos controles podrían ser con la instalación de un sistema de apertura con tarjetas individuales, con los datos biométricos de los propios vendedores o con su propio móvil. “Lo que haremos es encargar a una empresa especializada que realice un estudio de toda la plaza y nos proponga la mejor alternativa”, manifestaba ayer Félix Juncal.

Los comerciantes afectados por el robo de este fin de semana ya presentaron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Los investigadores ya realizaron un primer barrido en las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos situados en las cercanías de la plaza. “Aún les falta una por comprobar, pero de momento no encontraron nada”, confirmaba ayer una de las afectadas.