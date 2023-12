No puede ser que el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, acuda a Moaña y no visite el talud derrumbado de la playa de O Cocho, que lleva desde el año 2022 partiendo en dos este arenal. Si es que tiene que tirar de las orejas al Concello, que lo haga, si es que se tiene que tirar de las suyas propias, también, pero no puede ser que se sienten ambas administraciones en torno a una mesa y de lo que se hable es de diseñar la prolongación del paseo hasta O Cocho., que también hace falta. Pero ¿para cuándo la retirada del talud cuya obra sigue en licitación desde septiembre? ¿Qué pasaría si ese derrumbe de tierras lo realiza un particular o una empresa? Pues que estarían llenos de sanciones. Pero bueno, con las administraciones hemos topado.