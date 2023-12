Los Rechouchíos abren el Espazo Nadal.

La programación infantil de cuentacuentos “Rechouchíos” estrenó el Espazo Nadal de Moaña, en la planta alta de la plaza de abastos, en donde se va a desarrollar buena parte de la programación de Navidad. Lo hizo con Fantoches Baj y “A viaxe feliz de Ramón San Fiz”.

La moda de los alcaldes o alcaldesas en funciones

En Moaña, desde que comenzó el nuevo mandato, hubo oportunidad de ver a concejales y concejalas ejercer de alcalde o alcaldesa en funciones. No ocurrió lo mismo en Cangas, donde Araceli Gestido no tuvo la oportunidad aún de marcharse unos días de vacaciones ni tampoco de hacer política exterior, como alung@s de sus homólog@s. Así que no sabemos cómo funcionaría en Cangas este fenómeno. Estamos seguros de que, de momento, la regidora local, Araceli Gestido, no iba a cerrar a cal y canto su despacho, para que no lo ocupara la socialista Iria Malvido.

El bunker de los juzgados de Cangas

Lo había anunciado el director de Xustiza Juan José Martín en 2019 cuando visitó los juzgados de Cangas, que se instalarían arcos de seguridad. Fue cuando se instalaron 12 cámaras, un monitor y otras cosas maravillosas para controlarnos, sí a nosotros los ciudadanos de a pie. Ahora, los juzgados de Cangas, desde hace casi 15 días, parece un aeropuerto. Solo falta descalzarse. Detectores de metales que, seguro, que con una población tan envejecida, pitaran con tanta prótesis como se lleva ahora. Es la justicia que viene. Bueno, la que hay, la que viene utilizará dentro de poco la Inteligencia Artificial.