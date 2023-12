Moaña sale de “luto” a manifestarse por la sanidad y el Sergas lo considera injustificado

La Mesa Local da Sanidade de Moaña cumple dos años de concentraciones semanales los domingos ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, la cobertura de plazas médicas y el refuerzo de una ambulancia, y lo hace con una manifestación, a la que llamó también a Cangas a participar y salir a la calle de “luto” y con velas. La manifestación parte a las 11:00 de Portal do Almacén hasta la Casa do Mar en donde la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido intervendrá y la regidora de Moaña, Leticia Santos, leerá un manifiesto. La alcaldesa asegura que el acuerdo de la Mesa fue ir de luto, con ropas negras, para representar lo que supone esta lucha para recuperar el nivel de servicio que tenía Moaña antes de la pandemia.

La postura del Sergas es inamovible y desde el área de Vigo señalan que “non se entende a continuidade destas manifestacións, inxustificadas dado os esforzos por mellorar a atención sanitaria en Moaña, que a día de hoxe son evidentes e cuantificables”. Lamentan que la finalidad de estas protestas “solo respondan a intereses políticos e partidistas”. El Sergas señala que tal y como se comprometió, en julio comenzó la construcción del nuevo centro de salud en Moaña con una inversión de 8,3 millones de euros. La nueva infraestructura, dice, sustituirá al centro de salud de la Casa do Mar y duplicará su superficie hasta superar los 3.500 metros cuadrados. Añade que la obra comenzó menos de un año después de que el Concello completara en agosto de 2022 la cesión a la Xunta de un terreno municipal de 2.067 metros cuadrados, un trámite en el que empleó dos años y medio desde la firma del convenio en febrero de 2020. Recuerda que sin ser transferida la parcela y dada la importancia, de forma excepcional el gobierno gallego contrató la redacción del proyecto. Explica que con la obra, que se prolongará durante 15 meses, la Xunta materializa el centro proyectado. Contará con 8 consultas de medicina, 6 de enfermería, 1 de matrona, sala de toma de muestras, sala de técnicas, 6 salas polivalentes, 2 consultas de pediatría, 2 de enfermería pediátrica y 2 polivantes de pediatría, además de despacho de coordinación, 1 sala de educación sanitaria y área bucodental, de fisioterapia y un despacho para un trabajador social y sala de telemedicina y ecografías. Concurso de méritos El Sergas también señala que reforzó la atención primaria con la cobertura, mediante concurso de méritos, de tres plazas de facultativo especialista en el turno de tarde, por lo que en estos momentos hay garantizada la asistencia continuada con 11 médicos, 7 de mañana y 4 de tarde. Recuerda que el BNG votó en contra de este proceso de méritos. Insisten en que durante la pandemia y al no reunir la Casa do Mar las condiciones mínimas estructurales para garantizar la seguridad de los profesionales y pacientes, se centralizó las urgencias en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas y los profesionales de Moaña se integraron en este PAC que cuenta con tres equipos profesionales: “Permite ofertar atención nas mellores condicións e asegurar a cobertura ante calquera ausencia imprevista”. Avala la atención urgente presencial de un médico en todo momento, añade, y dada la situación de carencia de efectivos, la concentración de profesionales “é o único xeito de garantir esa cobertura. Ademáis é un modelo apoiado polo persoal médico da comarca”. Dice que es “inviable” ubicar un PAC en el actual centro de Moaña por sus limitaciones y tampoco hay posibilidad de expansión ya que el centro es propiedad del ISM. Termina señalando que la Xunta había acordado con el Concello que una vez esté el nuevo centro de salud, las salas polivalentes de la planta baja podrán ser destinadas al PAC mientras no se ponen en marcha las urgencias unificadas previstas en el futuro Centro Integral de Saúde (CIS) do Morrazo, del que aún sigue a la espera de la cesión de la parcela por parte del Concello de Cangas.