El gobierno local de Cangas lamenta tener que salir al paso de las declaraciones realizadas por Alternativa dos Veciños de Cangas (AV), ya que considera que está apartando el foco de lo que verdaderamente importa: la lucha en contra de la violencias machistas, que este año ya asesinó a 55 mujeres y que cada día siembra el terror en la vida de muchas otras. “Isto debería ser o importante nunha manifestación un un 25-N, non que vaia máis no centro ou nas márxes dunha faixa, ou canas veces está reflectido un partido nunha rede social”. Hay que recordar que la única concejala que AV tienen en la corporación municipal de Cangas, Victoria Portas, acusaba al gobierno de invisibilizar a las mujeres de la oposición en las redes del Concello de Cangas, donde se colgaron fotografías.

La concejala de Benestar Social e Igualdade, Leo Gala (BNG) quiere aclarar que el gobierno local en ningún caso orquestó la manifestación del 25-N, sino que se desarrolló con entera naturalidad. “As persoas foron colocando na faixa por orde de chegada, e de feito a concelleira do PP, Dolores Hermelo, estivo na faixa desde o primeiro momento. Non se indicou lugar na faixa e ningún momento nin tampouco cando se comenzou co acto, se non que as persoas se situaron libremente onde lles apeteceu. Así o fixo, por exemplo, Loli Gallego, concelleira do PP e membro de CIM, que arropou coas demáis persoas do consello a persoa que ia ler o manifesto,á presidenta de AFIMO, Marta Rial, unha das asociacións que pertenecen o CMI”.

La concejala de Benestar e Igualdade también quiere dejar constancia, con respecto a la mención que hizo Victoria Portas de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que su intención era precisamente la de destacar el compromiso unitario de toda la corporación con la lucha en contra de las violencias machistas, indiciendo en la importancia de la unión, no solo el 25-N, sino todos los días del año.

“De todos xeitos, e se así o considera o CMI, trataremos esta situación na seguinte reunión para aclarar o acontecido, xa que é este organismo o que ten voz e voto nestas cuestións. Queremos recalcar que nesta loita non debera haber protagonismos, senón a unión férrea de toda a vila para combater as violencias machistas”, asegura la edil Leonor Gala, que habla por boca de todo el gobierno local de Cangas, formado por BNG, PSOE y EU.

Es la primera vez que un grupo de la oposición se queja por una cuestión de protagonismo en una manifestación tan importante como la del 25-N, algo que sorprendió a todos, ya que lo importante es la lucha que se mantiene contra las violencias machistas.