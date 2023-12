Nuevos aires para Esquerda Unida

A la vista de esta imagen parece que se abren nuevos escenarios para Esquerda Unida en Cangas. La sede inaugurada en febrero de 2022 está ahora vacía y el bajo buscando nuevos ocupantes. A lo mejor Esquerda Unida también busca nuevos ocupantes para seguir sumando y necesita más espacio. De sumar se trata.

Un cruce de fechas con las presentaciones de Juan Gómez Jurado

Vayan por delante las disculpas. Esta semana informábamos del aplazamiento de las dos presentaciones del escritor Juan Gómez Jurado en Galicia, una de ellas en Bueu. Pero por un cruce de cables, o más bien de calendarios, la información transmitida no era del todo correcta. Las nuevas fechas sí que son el 22 y 23 de enero, en Santiago y Bueu respectivamente. Pero esos días se corresponden con un lunes y un martes. No un viernes y un sábado, como publicamos. Al compañero plumilla se le cruzó los calendario de diciembre y enero. Un error en el que Librería Miranda no tiene ninguna responsabilidad. ¡Faltaría más! Esperemos que todo haya quedado aclarado.

¿La biblioteca Torrente Ballester... o Atlético de Madrid?

A la vista de la nueva combinación de colores de la biblioteca de Bueu y teniendo en cuenta las filias futbolísticas del alcalde nos surge una terrible duda. A la vista de ese color rojiblanco, ¿estamos ante la biblioteca Torrente Ballester o aprovecharán para cambiarla y ponerle el nombre del Atlético de Madrid o del Cholo Simeone? Esperemos que no porque sabemos que dentro hay un verdadero txuri urdin.