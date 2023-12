Capacidades que asombran

La Asociación de Madres y Padres de Minusválidos Písquicos (Aspamsim) es referencia en O Morrazo. Nadie mejor que ellos dar relevancia al Día Mundical de la Discapacidad, que se celebra el domingo y que ayer tuvo adelanto en Cangas y Moaña. La Alameda Vella de Cangas es santuario y trinchera de Aspamsim, que es cómplice del verso suelto, que predica en la lucha, que atesora corazones, que cuentan cuentos, como ayer. Los actos de Moaña fueron oficiales y se celebraron en el salón de plenos del Concello, con la participación de las asociaciones involucradas

Se había decidido hacerlo al aire libre y, aunque un chaparrón inquietó y trajo dudas, los actos de Aspamsim se celebraron en la Alameda Vella, en esa esquina próxima al banco rojo, con un telón con fondo marino que dotaba al escenario de aureola teatral. En esta ocasión se apostó por los cuentos, que los invitados leyeran uno a estos jóvenes, que ya no lo son tanto. Fueron dos alumnos del colegio Eduardo Pondal los que se encargaron de enseñar el camino; mientras uno leía, su compañera escenificaba el mismo a través de lenguaje de símbolos. Después fue el turno para los políticos locales. La primera en intervenir fue Leo Gala, concejala de Benestar e Igualdade; le siguió la concejala del PP, Dolores Hermelo y a continuación la edil de Esquerda Unida y máxima responsable de Cultura, Aurora Prieto. Esta ronda de cuentos la terminó la alcaldesa, Araceli Gestido. Su locución un puesta en escena fue muy bien recibida por los jóvenes de Aspamsim y por las numerosas personas que se dieron cita en la Alameda Vella.

Del manifiesto se ocupó, el presidente de Aspamsim, Carlos Sotelo. No fue un manifiesto al uso, lleno de típicos y tópicos, fue un relato de una experiencia. “Na miña clase había unha rapaza con necesidades especiais. E... bueno, era unha máis. A profesora integrouna tan ben que aprendemos en valores, para axudala, para coidala. Todo foi tan enriquecedor que en ningún momento pensei que me pudiese perxudicar o que fose máis lento, para nada, era todo o contrario. Anos máis tarde descubrín que a miña compañeira tiña o síndrome de Asperger, non era unha enfermedade, senón un trastorno... Todo foi moi sinxelo, porque a nosa profesora fíxonos reflexionar. Utilizar unha linguaxe sinxela e concreta... Agora escoito que figuras como Einstein, Bill Gates...eran Aspeger, quen sabe si algún día a verei na televisión agradecendo o labor daquela profesora”. Finalizó el acto, Pedro Riol, que contó un cuento de los de antes, de las montañas de Ourense, que acostumbran a ser verdad. Después hubo chocolate con churros.

En Moaña estuvieron Adicam, Afamo, Afimo, Agalea, Anedia, Discamino, DOA Saúde Mental, EMMo, Apropark, Supeheroes do Morrazo, Xoga y Ceddd Galicia. Sus presentantes expusieron en el salón de plenos sus experiencias al público asistente.