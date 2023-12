“‘Bailador’ surgió como un desafío de llevar a la danza la música de Berrogüetto”

Un elenco de nueve bailadoras dan vida a la obra “Bailador” que la compañía de danza de Óscar Cobos trae hoy al Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas (20.00 horas). Tal y como señala el propio Óscar Cobos, director y productor, es un “divertimento maravillosamente ejecutado” por este elenco formado por Ruth Pérez, Nerea Fouz, Rebeca Tallón, Lorena Toimil, Eva Diago, Uxía Portela, Cristina Canosa, Marta Mosquera y Nuria Gesteira, con las que el bailador santiagués, que vivió y amplió su formación en Nueva York y en Buenos Aires, trabaja desde 2019. Carolina Díguele e Isabel O´Connor se encargan de la escenografía y vestuario; Daniel Pais, del diseño de luces; Francisco Alvarellos, del diseño sonoro y Marcos Viéitez, ejerciendo de maquinista.

–¿Qué le llevó al baile popular?

–Era jugador de baloncesto en el Colegio La Salle en Santiago (finales de los 80). Conocí a una chica que bailaba en la Asociación Cantigas e Agarimos y entre sus ensayos y actuaciones y mis entrenamientos y partidos, no había forma de vernos; asi que me dije “¿que hace falta para poder ver a esta mujer? ¿aprender a bailar?, ¡pues no se hable más!”, y así fue. Empecé a bailar por la mejor razón de todas, aunque aun llevo a un jugador de baloncesto dentro. Esa disciplina que tenía durante aquella etapa fue la que incorporé durante mi etapa como bailador y, posteriormente como formador: mejorar, no conformarme, buscar nuevas formas de entender el movimiento.

–¿Cómo da el salto a la danza gallega contemporánea?

–En 2006, con mi primera producción “Isolma”. Buscaba mostrar los diferentes elementos que conforman el baile popular tradicional gallego de otra manera, más del hoy en día pero sin perder la referencia de la tradición heredada.

–Cuando vivía en Nueva York ocurrieron los atentados del 11-S ¿Cómo recuerda aquello?

–Tristeza, asombro, de no poder creer lo que estaba pasando pero con la certeza de saber que el mundo, tal y como lo conocíamos hasta ese día, iba a cambiar para siempre.

–¿Por qué se fue a Nueva York y por qué decide regresar a Santiago?

–Me marché en 1999 porque los centros gallegos del Area Triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) me ofrecieron la posibilidad de trabajar como profesor de danza gallega con los grupos de estas instituciones y volví en el año 2004 porque sentía que mi trabajo allí ya estaba hecho y yo necesitaba un cambio en mi vida. Nueva York es una ciudad que demanda mucha energía, pero esta es otra historia.

–¿De qué manera le marcaron profesionalmente aquellos años?

–La posibilidad de aprender, de presenciar puestas en escena que por Galicia, en aquel entonces no se prodigaban demasiado: musicales de Broadway, El Circo del Sol, el circuito alternativo del OffBroadway en el East Village neoyorkino, todo un mundo nuevo de entender la escena y al público que asistía a las salas.

–Y después comienza una nueva etapa en Buenos Aires y con el tango, ¿fascinante, no?

–Fantástica diría yo. Buenos Aires es, como Nueva York, otra capital mundial fascinante, otra manera de entender la vida y logré encontrar lo que buscaba, en este caso con el tango, que era obtener la mejor formación que pudiera desear, tener la fortuna de poder formarme con los mejores, como bailarín y como profesor, en la cuna de esta disciplina danzada.

–¿Cómo se siente el folklore gallego fuera de Galicia?

–Se lo resumo en cuatro palabras: fuerza, magia y ancestralidad...hipnótico.

–¿Cómo surge “Bailador”?

–Como el desafío de llevar a la danza gallega una música única que no había nacido para ser bailada, como lo era el trabajo de uno de los grupos más importantes de la historia de la música gallega: Berrogüetto, que cambió la manera de hacer y de entender la música de raíz gallega. “Bailador” es su música hecha danza. Fueron muchas horas de estudio en soledad buscando los movimientos que mejor se ajustaban a las diferentes escenas musicales del espectáculo, y después, darles forma. Para ello conté (y cuento) con la inestimable ayuda de dos personas, sin las cuales, este trabajo no sería lo que es, que son Jaime Pablo Díaz, director de Nova Galega de Danza, e Iván Villar, bailarín de Nova Galega y Premio Max de las Artes Escénicas como Mejor Intérprete masculino en Danza del 2021. Sus ideas enriquecieron y dotaron de todo tipo detalles musicales, lumínicos, escenográficos y un largo etcétera a una propuesta que busca, desde el respeto y el trabajo, ser un punto de referencia dentro del mundo de la escena en Galicia, a nivel estatal e internacional.

–¿Proyectos nuevos en marcha? ¿Otro viaje en mente?

–Sí, hay un par de proyectos por ahí circulando, uno de gran formato basado en las músicas de mi hermano Sergio y otro de pequeño formato vinculado a la danza-teatro, que va a llevar más tiempo

de cocción. En cuanto al tema de los viajes, estamos preparando una gira a nivel nacional que llevará a “Bailador” a ciudades como Barakaldo, Pamplona, Vitoria, Valladolid y Alcalá de Henares a lo largo del próximo año 2024.

–¿Está la cultura de Galicia y en concreto la música y el baile en un buen momento para la

transgresión?

–Definitivamente si, por supuesto y debería ser un motivo de alegría para todo el sector. Transgredir es equivocarse mil veces hasta dar con la fórmula idonea para transmitir una idea, es evolucionar. Trabajar desde la “notredad” entendiendo que vivimos en un mundo atravesado por un sinfín de propuestas diferentes y de las cuales podemos aprender mucho, ser respetuosos con una tradición heredada desde la contemporaneidad, fijando siempre la vista en el futuro.