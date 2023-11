Sin estrés en Gandón

La concejala del PP de Cangas, Loli Hermelo, cubrió la ausencia de la diputada provincial María Ramallo en la clausura del curso de relajación y manejo de estrés que la Diputación impartió en el barrio de Gandón. Fueron 35 horas desde septiembre a noviembre y el aforo estuvo completo con 22 vecinas y vecinos. La presidenta vecinal, Vanesa Novas, asegura que fue enriquecedor

Luis López acabó con el Apalpador

Alguien tenía que decirlo en voz alta. Le tocó al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López (PP) acabar con la figura del Apalpador, recogida de no se qué tradición de alguna parte de Galicia. Que fuera una tradición no significa que fuera un acierto. Es una tradición la ablación de clítoris y es algo horroroso, que se persigue en el mundo occidental. Pues el Apalpador, en estos tiempos que se viven, no era la figura más idónea para repartir regalos. Su nombre deja mucho que desear y también sus actitudes profesionales. Vamos a ver, si lo vemos friamente, no veríamos bien que un señor, por muy disfrazado que fuera, tocara a nuestros hijos, palpándoles las barrigas. Busquemos otro más apropiado para esta faena de repartir regalos, que seguro que el Folclore gallego nos ofrece muchas alternativas. Basta con leer a Álvaro Cunqueiro.

Esperando a Eugenio González

Hace tiempo que no sabemos nada de Eugenio González, secretario xeral del PSdeG PSOE en Cangas. Además, el cartel de la sede de la que es el mandamás sigue con un horrible aspecto. Echamos de menos sus quejas, su voz en los plenos, sus paseos por el concello, o no