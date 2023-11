Una presentación muy sabrosa

El cocinero Xoanqui Ameixeiras, conocido por su programa de cocina en la TVG, estuvo ayer en Bueu para presentar su libro “Receitas para encher o peito”, invitado por la Librería Miranda. Fue una presentación con aires muy sabrosos... aunque quizás echamos en falta que se completase con una “show cooking”, que se dice ahora. ¡Quizás para la próxima ocasión!

Félix Juncal se preocupa de que su mensaje llegue alto y claro a un Madrid sin mar

Anda estos días bastante molesto el alcalde de Bueu con Costas y sus trabas al proyecto del paseo de Agrelo-Portomaior. Hay que recococer que a Juncal no le falta razón porque la postura del Miniterio de Transición Ecológica y Costas se asemeja mucho a la del perro del hortelano. Ese que ni come ni deja comer. En este caso, ni hace ni deja hacer. El alcalde se preocupó ayer de que su tremendo cabreo, manifestado en FARO, llegase a las altas instancias. Aunque estén en Madrid y allí no haya mar.

El apetito sin distinciones ideológicas de Araceli Gestido

La política local es dura y a veces deja poco tiempo para comer. Así que cuando se puede hay que ir picando algo para aguantar el ritmo. Que se lo digan a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que incluso aprovecha algún receso de las juntas de portavoces para dar un pequeño bocado. Y muestra un talante completamente abierto y sin distinciones ideológicas. Tanto le puede dar un mordisco a un bizcocho de su compañero del BNG Antón Iglesias como pedirle un trozo de pan la concejala del PP Loli Hermelo.