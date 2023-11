El PP insiste en que el viejo concello, que costó un millón de euros, hace “aguas”

El Partido Popular de Moaña, que lidera Javier Carro, muestra su perplejidad con el proceder del gobierno local pues, insiste, en que se les impide visitar las instalaciones del recién renovado Concello Vello. Señalan que se trata de una obra que ha costado más de 1.000.000 de euros y que, no habiendo pasado más de un mes de su apertura muestra ya signos de humedad, goteras, cables eléctricos sueltos en la sala de aguas “y n i hablar del spa que tienen en el local de Protección Civil, de donde salen chorros de agua de las paredes como si estuviésemos en un baño con hidro masaje, llegando a confirmarnos el concejal de Voluntariado como responsable de Protección Civil, Kevin González, que tuvo que poner cubos para recoger el agua de las goteras, al más puro estilo Pepe goteras y Otilio”.

Añaden que el concejal realizó esta afirmación después de que en la comisión informativa del día 14 “nos intentase mentir una vez más al ser preguntado por este tema y decir al grupo municipal del Partido Popular que no tenía constancia de problema alguno en el Concello Vello. Se limitó a contestar con mentiras y engaños cuando se le preguntó qué le había pasado al portal de apertura del local de Protección Civil”.

Insisten en el PP que las instalaciones municipales no deberían estar vetadas a los concejales electos democráticamente en las urnas el pasado 17 de mayo y a los vecinos no deberían de intentar esconderles información tan importante, como dicen que hace “este gobierno sectario que por muchos impedimentos que nos quieran poner, estaremos siempre buscando la solución democrática y no dictatorial del BNG”. Recuerdan las palabras de la alcaldesa cuando dijo al principio que les tendería la mano “y creo que se equivocó ya que nunca hemos visto esa mano”.

Por su parte, el concejal de Voluntariado, Kevin González, asegura que las críticas del PP contra él obedecen a una persecución personal de Carro. Reconoce que en la parte de Protección Civil hay humedades, pero que la obra sigue en garantía y serán subsanadas sin problema.