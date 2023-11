El Hotel Hollywood se viste de Navidad

El Hotel Hollywood instalaba ayer sus luces de decoración navideña a lo largo de la fachada. Ya hay ganas de verlas encendidas. No decimos que podría competir con las de Abel Caballero, porque sería demasiado, pero seguro que están a la altura de las propias luces que encienda el Concello de Cangas en las vías públicas.

La retroalimentación de Alondras y Frigoríficos

Cangas tendrá mañana una doble cita deportiva con Alondras y Frigoríficos como protagonistas. El club rojiblanco no ha dudado en variar su habitual horario de tarde para fijar el duelo ante el Betanzos a las 12 horas, apostando por una sesión vermú que bebe de las pioneras quedadas en O Gatañal. Un hábil movimiento para ir generando ambiente. Y no solo eso, la promoción incluye un guiño a esos socios que no quieren perderse ambos choques, animándolos a acudir también por la tarde (17.30) al balonmano. Uno de ellos será, sin duda, el presidente alondrista, Rafa Outeiral, al que es habitual verlo en las gradas del polideportivo cangués.

Las palomas llegan hambrientas al otoño

Debe ser que están acostumbradas a un verano con las terrazas llenas y mucha comida que llevarse a la boca, pero las palomas de los paseos de Cangas están más hambrientas de lo habitual en este mes de noviembre. Esto obliga a los sufridos camareros a acelerar su trabajo en esta semana de tregua de la lluvia. En cuanto un cliente se levanta de una terraza deben acudir de inmediato a recoger. En caso contrario las palomas se tiran a las mesas como buitres, arrasando con todo a su paso.